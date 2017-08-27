В Киеве горит жилой дом, есть вероятность взрыва газа - СМИ

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. На улице Астрономической в Святошинском районе Киева горит частный дом, сообщают "Стражи Эспрессо".

По информации портала, огонь распространился по всему дому. Пострадавших нет. Причины возгорания будет выяснять следствие, после того как потушат пожар.

ru.espreso.tv На месте пожара в Киеве

На место происшествия также прибыли работники газовой службы, потому что есть вероятность взрыва газа. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Пожарные уже почти час борются с огнем.

Как заявлял ранее вице-премьер Геннадий Зубк, число пожаров в Украине летом этого года увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.