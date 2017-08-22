Пожар в Ростове-на-Дону ликвидирован: убытки

РИА Новости Украина — Ростов-на-Дону

Пожар в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону, в результате которого сгорели более 100 домов и погиб один человек, полностью ликвидирован. Более 500 домов в историческом центре города удалось отстоять от пожара. Основной версией случившегося называется "занесение постороннего источника зажигания".

Пожар начался в понедельник в 12:52 после того, как несколько жилых домов загорелись в частном секторе в районе Театрального спуска. К моменту прибытия первого пожарного расчета огнем было полностью охвачено одно строение в частном жилом доме 33 на улице Нижегородская на площади 600 квадратных метров, однако из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду пламя стремительно распространилось по плотной деревянной застройке, которая оказалась в эпицентре огненного шторма.

Как считают в областном МЧС, изначально происходило скрытое горение в нежилом доме, но его никто не заметил. Пожарных вызвали только тогда, когда горение стало открытым. Первые пожарные расчеты прибыли к месту ЧП уже через 7 минут после сообщения, поступившего в диспетчерскую службу. Спустя 20 минут после их прибытия пожару был присвоен четвертый, максимальный для Ростова-на-Дону номер сложности, а площадь возгорания выросла до 10 тысяч квадратных метров.

Пожарным и спасателям приходилось работать в сложных условиях при 30-градусной жаре. "Многие пожарные из-за теплового удара падали в обморок, но приходили в себя и продолжали тушить, шли в бой с огнем", — рассказал начальник главного управления МЧС по Ростовской области Валерий Синьков, сообщают РИА Новости.

Группировка по тушению пожара в короткие сроки сначала была увеличена до 500 человек, потом – до 2 тысяч человек. Для тушения огня были привлечены девять воздушных судов – семь вертолетов Ми-8 и два самолета Ил-76 и Бе-200ЧС МЧС России.

Смотрите также: Масштабный пожар в центре Ростова-на-Дону с высоты птичьего полета

В течение дня на месте пожара прогремело несколько взрывов, предположительно, взорвались газовые баллоны в горящих домах. В результате были перекрыты несколько прилегающих к горящему кварталу улиц, а на место приехали специалисты "Горгаза" и представители городской администрации, которые отключили попавшие в зону пожара шесть кварталов от газа и электричества.

Вскоре были эвакуированы и жители ближайших многоквартирных домов, для которых развернули пункты временного размещения. Меры были оправданы – в какой-то момент огонь с частных домов перекинулся на балкон шестого этажа многоэтажного дома, но его быстро локализовали и не дали распространяться по всему дому.

Только в 18:52 пожар локализовали на площади 10 тысяч "квадратов", а открытое горение ликвидировали уже после десяти вечера. Всю ночь и утро пожарные проливали очаги тления и разбирали завалы, в ходе чего было обнаружено тело мужчины. В настоящее время его личность устанавливается. "Проводится проверка по факту гибели мужчины. Дело пока не возбуждено", — сказал представитель регионального СУСК.

В результате пожара сгорели более 100 домов на площади 10 тысячи квадратных метров. "Это шестая часть строений, оказавшихся на пути пожара. Если бы не действия пожарно-спасательных подразделений и авиации, последствия могли быть плаченными", — отметил Синьков.

По его словам, пожарным и спасателям удалось отстоять от пожара более 500 жилых домов, в которых проживают более 2 тысяч человек. Всего огнем было повреждено 118 жилых домовладений, в которых проживали 218 семей.

По информации местного департамента по предупреждению и ликвидации ЧС, за медицинской помощью обратились 58 человек, девять госпитализированы, шесть человек обратились в травмпункт. Сообщалось, что в числе госпитализированных – трое полицейских и сотрудник МЧС, который получил черепно-мозговую травму.

В организованную МЧС "горячую линию" обратились более 110 человек, всем им оказали психологическую помощь. Кроме того, всем нуждающимся на месте помогали психологи Южного филиала Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России.

Все пострадавшие получат единовременную материальную помощь в размере 20 тысяч рублей, а также по 10 тысяч из резервного фонда области. При этом по 100 тысяч получат те, кто полностью утратил имущество, а по 400 тысяч – те, кто получил тяжкий вред здоровью. Как сообщила министр финансов Ростовской области Лилия Федотова, кто конкретно получит выплату и на какую именно сумму – будет определено позднее.

Для пострадавших были организованы четыре пункта временного размещения, выделены пять автобусов, семь маршруток и три грузовика для перевозки людей. Также организован пункт горячего питания. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил создать многофункциональный центр для помощи пострадавшим от пожара, в котором должны быть сосредоточены представители всех органов власти.

Режим ЧС был введен сначала в самом Ростове-на-Дону, а потом его распространили и на всю область. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал принять дополнительные меры, чтобы не допустить новых возгораний как в Ростове-на-Дону и Ростовской области, так и в других регионах, где установилась жаркая и сухая погода.

Главной версией пожара в Ростове, по словам начальника ГУМЧС по Ростовской области, считают "занесение постороннего источника зажигания".

"Зона первоначального горения находилась с южной стороны территории частных домовладения (пер. Чувашский, 50). За границей трех жилых домов складировался мусор, деревянные доски, резиновые покрышки. Мусорная свалка способствовала в целом развитию пожара. Каких-либо источников зажигания, например, электропроводки, не было. Основная версия – занесение постороннего источника зажигания. В какой форме это было, покажет работа следственных органов", – объяснил он.

Глава ГУМВД по области Олег Агарков рассказал, что с шести утра начался осмотр места происшествия, а все версии причин пожара будут комплексно рассматриваться во взаимодействии со следственными органами.

При этом ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что "версия поджога будет отработана самым серьезным образом".

Пожар в районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону 21 августа не был первым: две недели назад там же сгорели несколько домов, было возбуждено уголовное дело о поджоге. Пожар 7 августа произошел все в том же районе на Театральном спуске. Его жители неоднократно сообщали, что неизвестные угрожали им в ответ на отказ продать свою землю. МЧС установило, что причиной пожара 7 августа был поджог, и передало материалы в отдел полиции №7.

Местная жительница Рузанна Багдасарян, которая лишилась двух домов во время пожара 7 августа, связывает случившееся с разногласиями с представителем компании ООО "Меркурий 2000" по выкупной стоимости ее земли. По информации из открытых источников, компания выполняет посреднические услуги при купле-продаже жилой недвижимости. Сосед Рузанны Виталий Миргородский, чей дом также пострадал, не исключает, что пожары связаны с соцопросом, который компания проводила около месяца назад: ООО "Меркурий 2000" выясняла у жителей частных домов рядом с портом, на каких условиях они готовы продать свои участки.

Представитель ООО "Меркурий 2000" заявила РИА Новости, что опрос проводился для улучшения жилищных условий ростовчан. Она добавила, что агентство имеет авторитетное имя и работает по всему Ростову-на-Дону и не имеет отношения к неизвестным "черным риелторам". Как заявила представитель ООО "Меркурий 2000", практически со всеми жителями участка Театрального спуска, который интересует застройщика (около 20 домов), удалось договориться об условиях возможного отселения.