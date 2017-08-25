Пожар в поезде в Винницкой области: машинист спас 25 человек

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. В Винницкой области пожар произошел в пригородном поезде, сообщила Госслужба страны по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что благодаря действиям машиниста сгорел только локомотив, пассажиры не пострадали.

По данным ведомства, пожар произошел накануне вечером за пределами населенного пункта — загорелся локомотив ТУ-179 пригородного поезда на 28 километре сообщения Гайворон — Рудница.

На месте спасатели установили, что пламя уже охватило локомотив.

"Машинист поезда вовремя среагировал на ЧП и отцепил три вагона, где находились 25 пассажиров. Резервный локомотив из города Гайворона транспортировал пассажиров к месту назначения (станция Рудница)", — говорится в сообщении.

vn.20minut.ua Пожар в поезде в Винницкой области

Спасатели ликвидировали пожар, погибших и пострадавших не было.

Напомним, 22 августа село Новокаменка в Донецкой области было практически уничтожено в результате крупного пожара.