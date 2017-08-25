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    Происшествия

    Пожар в поезде в Винницкой области: машинист спас 25 человек

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    По данным ГСЧС, благодаря действиям машиниста сгорел только локомотив, пассажиры не пострадали: "Машинист поезда вовремя среагировал на ЧП и отцепил три вагона, где находились 25 пассажиров".
    Пожар в поезде в Винницкой области
    vn.20minut.ua

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. В Винницкой области пожар произошел в пригородном поезде, сообщила Госслужба страны по чрезвычайным ситуациям.

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    Отмечается, что благодаря действиям машиниста сгорел только локомотив, пассажиры не пострадали.

    По данным ведомства, пожар произошел накануне вечером за пределами населенного пункта — загорелся локомотив ТУ-179 пригородного поезда на 28 километре сообщения Гайворон — Рудница.

    На месте спасатели установили, что пламя уже охватило локомотив.

    "Машинист поезда вовремя среагировал на ЧП и отцепил три вагона, где находились 25 пассажиров. Резервный локомотив из города Гайворона транспортировал пассажиров к месту назначения (станция Рудница)", — говорится в сообщении.

    vn.20minut.ua
    Пожар в поезде в Винницкой области

    Спасатели ликвидировали пожар, погибших и пострадавших не было.

    Напомним, 22 августа село Новокаменка в Донецкой области было практически уничтожено в результате крупного пожара.

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