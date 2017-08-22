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    Происшествия

    Высший уровень пожарной опасности объявлен в восьми областях

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    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что только за прошедшие сутки в Украине произошло 512 возгораний на открытых территориях.
    В Житомирской области горит заповедный лес
    zhytomyr.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Во вторник в Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

    В Житомирской области горит заповедный лес
    zhytomyr.dsns.gov.ua
    В Житомирской области горит заповедный лес

    В связи с этим спасатели предупреждают, что это создает предпосылки для резкого увеличения количества пожаров.

    Отмечается, что только за прошедшие сутки в Украине произошло 512 возгораний на открытых территориях. В частности, сейчас продолжается тушение масштабных лесных пожаров в Днепропетровской, Житомирской и Луганской областях.

    ГСЧС призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.

    По данным ведомства, в понедельник на территории Полесского природного заповедника Копищанского лесничества произошло возгорание лесного массива отдельными очагами на площади около 120 гектаров (из них два гектара верхового).

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