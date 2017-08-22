Пожар в Луганской области не могут потушить из-за мин

ГСЧС

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Пожарные никак не могут потушить возгорания на территории Малиновского лесничества в Луганской области вблизи линии разграничения в Донбассе.

Как сообщила во вторник Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, тушение осложняется тем, что территории заминированы.

"Угрозы населенным пунктам нет. По состоянию на 07.00 (совпадает с мск) 22 августа продолжается тушение отдельных очагов возгорания хвойной подстилки и поваленных деревьев. Тушение пожара осложняют порывы ветра и минирование территорий", — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.

В пресс-службе уточнили, что площадь пожара составляет 150 гектаров (из них 120 верхового).

По данным ведомства, к тушению пожара привлекли 240 человек и 36 единиц пожарной и специальной техники, пожарный поезд филиала Донецкой железной дороги. Также привлечены 50 человек от Минобороны.

В понедельник в ведомстве сообщили, что на территории Малиновского лесничества в Луганской области вблизи линии разграничения в Донбассе загорелся лес на площади около 100 гектаров.

ГСЧС Пожар на территории Малиновского лесничества в Луганской области

Ранее сообщалось, что пожар на территории Полесского природного заповедника в Житомирской области площадью около 120 гектаров локализован.