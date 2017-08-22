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    Масштабный пожар в заповеднике в Житомирской области локализован

    (обновлено: )19
    По данным Госслужбы по ЧС, в целом на ликвидацию последствий лесного пожара привлечены силы общей численностью 229 человек и 43 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 с водосливным устройством и два пожарных самолета.
    Масштабный пожар в заповеднике в Житомирской области
    Госслужба по ЧС

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Пожар на территории Полесского природного заповедника в Житомирской области площадью около 120 гектаров локализован, сообщила во вторник Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

    В Житомирской области горит заповедный лес
    zhytomyr.dsns.gov.ua
    В Житомирской области горит заповедный лес

    По данным ведомства, в понедельник на территории Полесского природного заповедника Копищанского лесничества произошло возгорание лесного массива отдельными очагами на площади около 120 гектаров (из них два гектара верхового).

    "В 21.00 21 августа пожар на территории Полесского природного заповедника в Житомирской области локализован. По состоянию на 07.00 22 августа открытого горения не наблюдается, проводится проливка отдельных очагов тления", — говорится в сообщении.

    По данным Госслужбы по ЧС, в целом на ликвидацию последствий лесного пожара привлечены силы общей численностью 229 человек и 43 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 с водосливным устройством и два пожарных самолета.

    Также ведомство сообщило, что накануне вспыхнул пожар в урочище Павлоградские Пески в Днепропетровской области площадью около 40 гектаров. На утро вторника там продолжается тушение отдельных очагов возгорания хвойной подстилки и поваленных деревьев, к тушению пожара привлечены 178 человек и 18 единиц техники, в том числе авиация.

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