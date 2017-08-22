Пожар практически полностью уничтожил село в Донецкой области

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Село Новокаменка в Донецкой области практически уничтожено в результате крупного пожара, сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его данным, около накануне днем огонь "практически полностью уничтожил село Новокаменка Бахмутского района: из 5 домов в населенном пункте дотла сгорели 4, во дворе пятого дома огнем поврежден сарай, автомобиль, сгорели куры".

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"Село расположено вдоль трассы, ведущей на Лисичанск. То ли кто-то бросил окурок, то ли трава вдоль трассы загорелась по другой причине, но огонь перебросился на лесополосу, распространялся со страшной силой – люди заметили, как начали гореть дома. Каменные здания вспыхнули как спички – люди выбегали из них, кто в чем был. Только чудом никто не пострадал", – сообщил Жебривский на своей странице в Facebook.

Павло Жебрівський Последствия пожара в селе Новокаменка Донецкой области

Он также сообщил, что шестеро погорельцев нашли убежище у родственников в соседних поселках. Одну семью из четырех человек временно разместили в общежитии ГП "Артемсоль".

Жебривский призвал придерживаться элементарных правил безопасности.

Павло Жебрівський Последствия пожара в селе Новокаменка Донецкой области

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов в селе Жованка близ Зайцево загорелись девять домов.