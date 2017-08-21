Пожар невиданной силы: на всей территории Ростовской области введен режим ЧС

КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. Глава МЧС России Владимир Пучков ввёл режим чрезвычайной ситуации на всей территории Ростовской области из-за пожара в Ростове-на-Дону.

"Вводим режим ЧС на всей территории Ростовской области. Это чрезвычайная ситуация федерального уровня", — сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ранее режим ЧС был введен в Ростове.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. Вечером МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. За медицинской помощью обратились 45 человек, семь госпитализированы.