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    Пожар невиданной силы: на всей территории Ростовской области введен режим ЧС

    (обновлено: )44301
    Как заявил в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций глава МЧС Владимир Пучков, данный инцидент является чрезвычайной ситуацией федерального уровня.
    Пожар в Ростове-на-Дону
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. Глава МЧС России Владимир Пучков ввёл режим чрезвычайной ситуации на всей территории Ростовской области из-за пожара в Ростове-на-Дону.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пожар в Ростове-на-Дону

    "Вводим режим ЧС на всей территории Ростовской области. Это чрезвычайная ситуация федерального уровня", — сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

    Ранее режим ЧС был введен в Ростове.

    Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. Вечером МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. За медицинской помощью обратились 45 человек, семь госпитализированы.

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