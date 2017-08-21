Уголовное дело возбудили после пожара в центре Ростова

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Возбуждено дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества после пожара в Ростове-на-Дону (Россия), сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"По факту возгорания жилых домовладений на улице Нижегородской возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Пожар днем в понедельник, 21 августа, охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.

Вечером МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров, сейчас открытое горение ликвидировано. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. За медицинской помощью обратились 45 человек, семь госпитализированы. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации.