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    Число пожаров в Украине возросло вдвое - вице-премьер

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    Вице-премьер Геннадий Зубко сообщил, что площадь пожаров в Украине увеличилась в 1,8 раза, возросло число умышленных поджогов. Кроме того, в этом году отмечается увеличение количества жарких дней, что также повышает пожароопасность.
    В Житомирской области горит заповедный лес
    zhytomyr.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Число пожаров в Украине летом этого года увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил во вторник вице-премьер Геннадий Зубко.

    В Житомирской области горит заповедный лес
    zhytomyr.dsns.gov.ua
    В Житомирской области горит заповедный лес

    "В два раза увеличилось количество пожаров по Украине за аналогичный период этого года (по сравнению с прошлым — ред.)", — сказал Зубко на внеочередном заседании межведомственного оперативного штаба госкомиссии по предотвращению и противодействию массовым пожарам.

    Он отметил, что площадь пожаров увеличилась в 1,8 раза, возросло число умышленных поджогов. Кроме того, в этом году отмечается увеличение количества жарких дней, что также повышает пожароопасность.

    По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, только за прошедшие сутки в Украине произошло 512 возгораний на открытых территориях. В частности, сейчас продолжается тушение масштабных лесных пожаров в Днепропетровской, Житомирской и Луганской областях.

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