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    Киев

    Прокуратура раскрыла детали расследования взрыва в центре Киева

    (обновлено: )108
    Следствие рассматривает несколько версий по взрыву в Киеве, среди них покушение на жизнь военнослужащего из-за профессиональной деятельности, а также совершение преступления из хулиганских побуждений.
    В Киеве возле здания правительства произошел взрыв
    hromadske.ua

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Следствие прорабатывает несколько версий взрыва в центре Киева на День независимости.

    Как сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Киева, среди версий — покушение на жизнь военнослужащего и хулиганство.

    Видео с места взрыва в Киеве
    канал "112 Украина" в YouTube
    На месте взрыва в Киеве: пострадавшие, полиция и свидетельства очевидца

    "Сообщаем, что органом досудебного расследования в настоящее время отрабатывается несколько версий совершения преступления, среди которых покушение на жизнь военнослужащего из-за профессиональной деятельности, а также совершение преступления из хулиганских побуждений", — говорится в сообщении.

    По данным прокуратуры, в рамках проведения оперативными подразделениями устанавливаются свидетели и очевидцы происшествия, изучаются записи с камер видеонаблюдения, расположенных на прилегающей к месту преступления территории. К расследованию привлечены Сотрудники службы безопасности Украины.

    По данным полиции, 24 августа, в День независимости Украины, неизвестный предмет взорвался в правительственном квартале в Киеве, три человека пострадали. ЧП произошло недалеко от открытой по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставки военной техники. В Совете нацбезопасности и обороны не исключили версию теракта, однако полиция Киева возбудила уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство".

    Пострадавшими оказалась семья украинского военного, который воевал в Донбассе. Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что взрывное устройство бросали в грузовик с украинскими военными, однако оно отскочило и ранило гражданских.

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