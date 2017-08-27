В Азербайджане произошел взрыв на оружейном складе

КИЕВ, 27 августа-РИА Новости Украина, Вугар Гасанов. Взрыв произошел на оружейном складе в воинской части в поселке Гилязи, сообщили в МЧС Азербайджана.

В Минобороны страны уточнили, что взрыву предшествовал пожар. О пострадавших пока нет информации.

По данным СМИ, повреждены несколько домов.

Из-за взрыва также перекрыта магистраль "Баку — граница РФ", информации о жертвах и пострадавших не поступало, сообщает портал oxu.az со ссылкой на очевидцев.

ru.oxu.az Перекрытая магистраль "Баку - граница РФ"

"Закрыта магистраль "Баку — граница РФ" из-за взрыва на оружейном складе в Сиязянском районе Азербайджана. На месте происшествия находятся пожарные расчеты", — сообщает портал.

Ранее сообщалось о взрыве в общежитии в Азербайджане.