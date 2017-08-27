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27.08.201711:49
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    В Азербайджане произошел взрыв на оружейном складе

    (обновлено: )73
    По предварительной информации, на территории одной из воинских частей взорвался оружейный склад. В связи с инцидентом перекрыта магистраль "Баку - граница РФ".
    В Азербайджане произошел взрыв на оружейном складе
    ru.oxu.az

    КИЕВ, 27 августа-РИА Новости Украина, Вугар Гасанов. Взрыв произошел на оружейном складе в воинской части в поселке Гилязи, сообщили в МЧС Азербайджана.

    В Минобороны страны уточнили, что взрыву предшествовал пожар. О пострадавших пока нет информации. 

    По данным СМИ, повреждены несколько домов.

    Из-за взрыва также перекрыта магистраль "Баку — граница РФ", информации о жертвах и пострадавших не поступало, сообщает портал oxu.az со ссылкой на очевидцев.

    ru.oxu.az
    Перекрытая магистраль "Баку - граница РФ"

    "Закрыта магистраль "Баку — граница РФ" из-за взрыва на оружейном складе в Сиязянском районе Азербайджана. На месте происшествия находятся пожарные расчеты", — сообщает портал.

    Ранее сообщалось о взрыве в общежитии в Азербайджане.

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