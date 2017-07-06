В Киевской области у депутата во дворе дома произошел взрыв

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. В Гостомеле во дворе частного дома местного депутата ночью прогремел взрыв. В результате повреждены металлический забор и брусчатка, сообщает ГУ НП Киевской области.

По месту жительства 56-летнего мужчины прибыли следователи и специалисты-взрывотехники. Установлено, что неизвестный из хулиганских побуждений бросил на территорию домовладения депутата неизвестный предмет, который взорвался, оставив черные подпалины на тротуарной дорожке.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли металлические осколки, обломки брусчатки и части кирпича, пустой металлический предмет цилиндрической формы. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Полицейские проводят мероприятия по установлению лица, причастного к совершению данного правонарушения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, ранее в Донбассе произошел взрыв автомобиля, в котором находились военнослужащие СБУ. В СБУ сообщили, что в результате взрыва погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Юрий Возный. По данным СБУ, пострадали также три человека. Военная прокуратура сил АТО квалифицировала подрыв автомобиля с сотрудниками СБУ в Донецкой области как террористический акт.