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30.08.201715:26
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    В Харькове избили главу антикоррупционного центра

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (650)

    (обновлено: )29310
    По предварительной информации, двое неизвестных напали на Дмитрия Булаха у подъезда его дома. Депутата Харьковского облсовета ударили тяжелым предметом по голове.
    Дмитрий Булах
    Facebook Дмитрия Булаха

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. В Харькове под подъездом своего дома был сильно избит депутат Харьковского облсовета, глава правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах, сообщил депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк.

    Травматическое оружие
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    "Нападавших было двое. Сначала ударили тяжелым предметом по голове сзади после чего добивали ногами. Травмы серьёзные", — написал Черняк на своей странице в Facebook.

    "Скорее всего, у меня сломаны ребра. Говорить сложно, извините. Сейчас жду скорую", — сообщил Булах NewsRoom.

    В полиции пока не прокомментировали информацию об инциденте.

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    Ранее сообщалось, что неизвестные подложили взрывное устройство в автомобиль Toyota Land Cruiser Prado депутата Николаевского городского совета от "Оппозиционного блока" Дмитрия Жвавого.

    Напомним,в Днепре на днях избили и похитили мужчину.

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