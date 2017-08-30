В Харькове избили главу антикоррупционного центра

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. В Харькове под подъездом своего дома был сильно избит депутат Харьковского облсовета, глава правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах, сообщил депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк.

"Нападавших было двое. Сначала ударили тяжелым предметом по голове сзади после чего добивали ногами. Травмы серьёзные", — написал Черняк на своей странице в Facebook.

"Скорее всего, у меня сломаны ребра. Говорить сложно, извините. Сейчас жду скорую", — сообщил Булах NewsRoom.

В полиции пока не прокомментировали информацию об инциденте.

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Ранее сообщалось, что неизвестные подложили взрывное устройство в автомобиль Toyota Land Cruiser Prado депутата Николаевского городского совета от "Оппозиционного блока" Дмитрия Жвавого.

Напомним,в Днепре на днях избили и похитили мужчину.