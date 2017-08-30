Полиция сообщила подробности избиения депутата облсовета в Харькове

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. У депутата харьковского облсовета, главы правления местного антикоррупционного центра Дмитрия Булаха, который подвергся нападению, диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и переломы ребер, сообщает пресс-служба полиции региона.

Ранее сообщалось, что в среду под подъездом собственного дома был сильно избит депутат Харьковского облсовета, глава правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах. Сообщалось также, что на мужчину напали двое неизвестных, ударив его по голове.

Правоохранители устанавливают обстоятельства нападения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Врачи констатировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы ребер, ушибленную рану головы… По распоряжению начальника харьковской полиции Анатолия Дмитриева ситуация взята под личный контроль. Работниками полиции начаты оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц и задержание злоумышленников", — говорится в сообщении на сайте полиции.