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30.08.201722:59
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    Ровенский депутат погорел на взятке: при обыске найдены наркотики

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    Во время обысков у ровенского депутата
    Пресс-служба СБУ

    Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке депутата Ровенского городского совета. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

    "Правоохранители установили, что депутат требовал пять тысяч долларов США от одного из местных частных предпринимателей. За эту сумму он обещал не создавать искусственных препятствий строительной деятельности коммерсанта, путем подготовки депутатских запросов и инициирование проверок контролирующих органов", – говорится в сообщении.

    Отмечается, что правоохранители задокументировали, что злоумышленник предложил бизнесмену передать деньги через посредника, выступавший его доверенным лицом.

    Сотрудники СБ Украины задержали депутата и сообщника в офисе после получения всей суммы взятки.

    Во время обыска в помещении правоохранители также обнаружили более полкилограмма обработанного янтаря и наркотики.

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