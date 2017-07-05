Дело Довгого: каста в ВР не может брать на себя функции судов - политолог

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Регламентный комитет Верховной Рады считает, что представление генпрокурора Украины Юрия Луценко на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа Олеся Довгого содержит существенные недостатки.

Ранее комитет отказался рекомендовать Раде лишить депутатского иммунитета Евгения Дейдея.

Второе фиаско Генпрокуратуры в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог Виталий Бала.

Политолог Виталий Бала

(текст публикуется на языке оригинала)

Напередодні регламентний комітет назвав немотивованими претензії ГПУ до нардепа Євгена Дейдея, якого підозрюють у незаконному збагаченні. Тепер майже така сама ситуація з нардепом Олесем Довгим. Який висновок можна зробити?

— Перше: я думаю, що народні обранці, парламент, не має перебирати на себе функції судів і вирішувати, вмотивовано чи не вмотивовано, винуватий чи не винуватий. Це тільки рішення суду.

Уявімо собі, що Генпрокуратура будь-якому іншому громадянину, який не має так званої недоторканності, висуває обвинувачення, то він іде доводити в суді, що він не винуватий. Так має робити депутат. Тому питання обмеження імунітету, безумовно, воно не просто мало вирішитись вчора чи позавчора, воно вже, напевно, питання десятирічної давнини.

Тому те, що зараз відбувається, на мою думку, м’яко кажучи, не буде сприйматись суспільством і мені важко зрозуміти, чому депутати поводяться в такий спосіб.

Коли тільки це почалось, я особисто і публічно, і не публічно говорив, що показати нову якість політики, нових політиків, тим більше, там же депутати, які входять і до коаліції, які себе позиціонують як нові політики. Вони мали самі виступити, але не так, щоби це звучало як фарс.

Можливо, треба було провести брифінг і сказати, що ми не боїмось, ми вважаємо, дійсно, потрібно вирішувати питання обмеження імунітету, ми готові в суді довести, що невинуваті. І зняти весь цей цирк, цей телесеріал, який, я так розумію, буде продовжуватись, бо в нас ще чотири подання.

Я вважаю, що потрібно вносити зміни і реально реформувати ВР, бо це виглядає якийсь атавізми, якогось совкового і, можливо, якогось нового капіталізму, коли є якась ніби каста, і тут люди, які, до речі, не всі мають юридичну освіту, ніколи не працювали, напевно, в суді, вони приймають рішення вмотивовано чи не вмотивовано, будемо надавати дозвіл чи не будемо надавати дозвіл.

Я думаю, що це зовсім ненормально і від цього треба відходити.

Маємо регламент і маємо недоторканність…

— Ми маємо Конституцію України, де всі рівні перед законом, а норми Конституції, м’яко кажучи, набагато вищі, це норми прямої дії, тобто ясно, що це штучно створено, що від цього треба відходити, але я говорю про інше.

Я говорю про моральний аспект цього питання. З точки зору юридичних різних моментів, безумовно, вони будуть намагатись поступати так, як вони це роблять. Але це ж насправді неправильно, от що я мав на увазі, коли говорив, що не можуть декілька людей визначити, права Генпрокуратура чи не права, це тільки суд.

Є розподіл гілок влади: законодавча, судова, виконавча. Чому законодавча, тим більше, деякі представники вирішили, що вони можуть приймати рішення за судову гілку? Я думаю, що це ненормально і це треба якнайшвидше, як на мене, привести в порядок.

Олесь Довгий заявив, що задоволений рішенням комітету, хоча раніше він просив підтримати подання Генпрокуратури. Чому така реакція?

— Це говорить про нещирість конкретного політика Олеся Довгого, бо якщо він публічно заявляє, щоби зняли недоторканність, а після того, як голосують за незняття, говорить, що він цим задоволений, це просто показує насправді цього політика, який він є, не більше, не менше.

Тобто це є людина, на мою думку, яка є нещирою, я буду говорити дуже м’яко, щоб не вживати інші слова, і абсолютно не відповідає тим вимогам, які стоять перед політикою в сучасній, новітній історії України.

Є заява Луценка про те, що проводиться слідча експертиза в рамках підготовки матеріалів кримінальної справи по Леоніду Черновецькому у зв’язку з Жуковим островом. Ми можемо пов’язувати ці дві справи?

— Перше: це треба питати юристів, особливо з Генпрокуратури.

Я скажу свою суб’єктивну думку. Всі прекрасно пам’ятають, як відбувалось голосування по земельним питанням за часів каденції Черновецького, коли секретарем був Олесь Довгий, і в мене особисто немає ніяких сумнівів, що там була корупційна складова.

Питання в іншому. Чи можна це довести в судовому процесі, от для чого потрібно. Дуже, можливо, і добре, що навіть така зухвала, я б сказав, некоректна поведінка на засіданні регламентного комітету Олеся Довгого може буде каталізатором того, щоби прокуратури працювали більш наполегливо.

Тобто, можливо, це роздраконить Генпрокуратуру, і все-таки доведуть те, що і так всім відомо. Але знову же тільки суд може прийняти рішення, тобто мають бути факти, якщо говорити про покарання. А так не секрет, що творилось в ті роки. Всі ж бачили, і всі пам’ятають дуже добре.

Я все-таки вірю і трохи знаю, що і в прокуратурі, і в інших правоохоронних органах вже є люди, які хочуть реальних змін в країні, які хочуть, щоби закон був рівний для всіх.

Поки що це не та критична більшість, яка може реально переломити ситуацію, але потихеньку процес іде і, я думаю, чим більше буде таких процесів і чим більше буде такої зухвалої поведінки з боку депутатів, тим процес набуття такої критичної маси людей в правоохоронних органах, включаючи, до речі, і суди, буде швидшим… Мені це нагадало вислів Булгакова: "воры, воры, они же воруют, но царями прикидаются".

У нас є шість прізвищ. Регламентний комітет рекомендуватиме зняти недоторканність з когось з них?

— Я не хочу виступати в ролі ворожки, бо, з моєї точки зору, я вже це говорив, вони самі мали сказати, що вони готові в суді довести свою невинуватість. А всі ті ігрища, які відбуваються, можливо, виберуть когось, наприклад, Добкіна візьмуть і скажуть, що хай буде.

Читайте также: Шансов нет. Кравец о представлениях ГПУ на снятие иммунитетов депутатов

Ще раз хочу підкреслити свою думку: перед законом мають бути всі рівні, починаючи з президента, не говорячи вже про депутатів. Якщо серйозно зайнятись цим питанням і глибше копнути Генпрокуратурі, думаю, також можна знайти цікавих і неприємних моментів для нинішніх фігурантів і тих, хто їх захищають. Рано чи пізно це станеться, бо так далі продовжуватись не може.

Ранее политолог Андрей Миселюк в эфире "ГС" заявил, что представление Луценко на снятие иммунитета с Довгого по обвинению в коррупции было основательным, но регламентный комитет всегда поддерживает тех, против кого такие обвинения выдвигают.

Адвокат Ростислав Кравец в эфире "ГС" заявил, что депутаты никогда не проголосуют за снятие неприкосновенности с коллег по обвинению в незаконном обогащении, поскольку не всегда могут объяснить происхождение своего богатства.