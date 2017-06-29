Карасев: изменения в бюджет - это когда жадность порождает бедность

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

За громкими задержаниями и спецоперациями правоохранительных органов страна не заметила, как снова осталась один на один с риском холодных батарей осенью и зимой и распространения "успешного" львовского опыта управления мусором на всю ее территорию, констатирует политолог Вадим Карасев.

"Один миллиард долларов — именно столько на прошлой неделе предложило дополнительно распределить Верховной Раде правительство Владимира Гройсмана, внеся соответствующий законопроект об изменениях в бюджет в парламент. Часть средств — а именно 14 млрд грн с 26 млрд грн — должны были направить на субсидии. Как известно, благодаря "усилиям" Минфина и небывалому повышению тарифов, правительство не рассчитало, что на субсидии "подсядет" чуть ли не половина населения страны. Следовательно, средств, изначально заложенных на их покрытие, — уже сегодня не хватает ни на расчеты за газ и электричество, ни на оплату услуг по содержанию домов и вывоз мусора", - пишет на своей странице в ФБ Вадим Карасев.

"Первой ласточкой" стало отключение горячей воды в Киеве именно из-за долгов государства за субсидиями перед поставщиками услуг", — отмечает политолог.

Изменения в закон о бюджете должны были принять за основу и в целом в прошлый четверг. Однако Владимир Гройсман решил, "чтобы два раза не вставать", добавить к субсидиям еще 12 млрд грн "хотелок" разного толка. К примеру, дополнительно 2 млрд гривен должны дать Государственной фискальной службе, по 1,5 млрд грн — на Нацполицию и медицинскую реформу, 1 млрд — на дороги. Остальные — еще 6 млрд — тонким слоем размазали почти по всем министерствам и ведомствам.

Наряду с важными вещами, в этих изменениях появились строительство футбольных полей с искусственным покрытием (+250 млн грн), ремонт Мариинского дворца (+200 млн грн), строительство второй очереди Мемориала Голодомора (+52 млн грн). Это ли первые и важнейшие потребности страны? "Неужели это именно те пункты, которые правительству пришлось так долго согласовывать с Международным валютным фондом (министр финансов Александр Данилюк утверждал, что изменения в бюджет надо согласовать с Вашингтоном)? В результате того, что премьер-министр решил приложить расходы еще "на помидорчики", Верховная Рада отказалась поддержать изменения в бюджет сразу. И перенесла рассмотрение этого вопроса на последнюю сессионную неделю — с 11 по 14 июля", — подчеркивает Карасев.

В то же время, как отмечает политолог, за проект не голосовала даже "Самопомич", представители которой едва ли не громче всех кричали о том, сколько средств не хватает на субсидии и к какой катастрофе это приведет.

"В расходную часть во время "обсуждения" в кулуарах, очевидно, будут внесены другие "хотелки". Из-за чего под риск ставится основная цель документа — увеличить расходы на субсидии, деньги на которые уже фактически закончились", – считает Карасев.

Конечно, бюджет — это самый ценный с точки зрения депутатов способ рассчитаться за политические расклады.

"Однако для политика такого уровня, как Гройсман, ставить отопительный сезон в целом стране в зависимость от тайных желаний отдельных "народных избранников" — стратегическая ошибка. Почему не вынести вопрос субсидий в отдельный законопроект, не запустить его в работу и дальше возиться с мемориалами, дворцами, стадионами и другими скрытыми коррупционными кормушками — хоть до осени?" — считает Карасев.

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Единственное объяснение, почему правительство сквозь пальцы посмотрело на пролонгирование рассмотрения изменений в бюджет еще на две недели — депутатам дают возможность оценить стоимость своих голосов перед голосованием за другие реформы — пенсионную, медицинскую и земельную — перед отправкой на карибские и монакский избирательные округа. Представляется, что это будет их самая продуктивная неделя этой сессии, делает выводы политолог.