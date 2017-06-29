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    Карасев: изменения в бюджет - это когда жадность порождает бедность

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    Изменения в закон о бюджете должны были принять за основу и в целом в прошлый четверг. Однако Владимир Гройсман решил добавить к субсидиям еще 12 млрд грн "хотелок" разного толка, но толку от этого не получится, считает политолог Вадим Карасев.
    Вадим Карасев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    За громкими задержаниями и спецоперациями правоохранительных органов страна не заметила, как снова осталась один на один с риском холодных батарей осенью и зимой и распространения "успешного" львовского опыта управления мусором на всю ее территорию, констатирует политолог Вадим Карасев. 

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    "Один миллиард долларов — именно столько на прошлой неделе предложило дополнительно распределить Верховной Раде правительство Владимира Гройсмана, внеся соответствующий законопроект об изменениях в бюджет в парламент. Часть средств — а именно 14 млрд грн с 26 млрд грн — должны были направить на субсидии. Как известно, благодаря "усилиям" Минфина и небывалому повышению тарифов, правительство не рассчитало, что на субсидии "подсядет" чуть ли не половина населения страны. Следовательно, средств, изначально заложенных на их покрытие, — уже сегодня не хватает ни на расчеты за газ и электричество, ни на оплату услуг по содержанию домов и вывоз мусора", - пишет на своей странице в ФБ Вадим Карасев. 

    "Первой ласточкой" стало отключение горячей воды в Киеве именно из-за долгов государства за субсидиями перед поставщиками услуг", — отмечает политолог. 

    Изменения в закон о бюджете должны были принять за основу и в целом в прошлый четверг. Однако Владимир Гройсман решил, "чтобы два раза не вставать", добавить к субсидиям еще 12 млрд грн "хотелок" разного толка. К примеру, дополнительно 2 млрд гривен должны дать Государственной фискальной службе, по 1,5 млрд грн — на Нацполицию и медицинскую реформу, 1 млрд — на дороги. Остальные — еще 6 млрд — тонким слоем размазали почти по всем министерствам и ведомствам. 

    Педиатр, кандидат медицинских наук, Реанимационный пакет реформ Александр Ябчанка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Наряду с важными вещами, в этих изменениях появились строительство футбольных полей с искусственным покрытием (+250 млн грн), ремонт Мариинского дворца (+200 млн грн), строительство второй очереди Мемориала Голодомора (+52 млн грн). Это ли первые и важнейшие потребности страны? "Неужели это именно те пункты, которые правительству пришлось так долго согласовывать с Международным валютным фондом (министр финансов Александр Данилюк утверждал, что изменения в бюджет надо согласовать с Вашингтоном)? В результате того, что премьер-министр решил приложить расходы еще "на помидорчики", Верховная Рада отказалась поддержать изменения в бюджет сразу. И перенесла рассмотрение этого вопроса на последнюю сессионную неделю — с 11 по 14 июля", — подчеркивает Карасев.

    В то же время, как отмечает политолог, за проект не голосовала даже "Самопомич", представители которой едва ли не громче всех кричали о том, сколько средств не хватает на субсидии и к какой катастрофе это приведет.

    "В расходную часть во время "обсуждения" в кулуарах, очевидно, будут внесены другие "хотелки". Из-за чего под риск ставится основная цель документа — увеличить расходы на субсидии, деньги на которые уже фактически закончились", – считает Карасев. 

    Конечно, бюджет — это самый ценный с точки зрения депутатов способ рассчитаться за политические расклады. 

    "Однако для политика такого уровня, как Гройсман, ставить отопительный сезон в целом стране в зависимость от тайных желаний отдельных "народных избранников" — стратегическая ошибка. Почему не вынести вопрос субсидий в отдельный законопроект, не запустить его в работу и дальше возиться с мемориалами, дворцами, стадионами и другими скрытыми коррупционными кормушками — хоть до осени?" — считает Карасев.

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    Единственное объяснение, почему правительство сквозь пальцы посмотрело на пролонгирование рассмотрения изменений в бюджет еще на две недели — депутатам дают возможность оценить стоимость своих голосов перед голосованием за другие реформы — пенсионную, медицинскую и земельную — перед отправкой на карибские и монакский избирательные округа. Представляется, что это будет их самая продуктивная неделя этой сессии, делает выводы политолог.

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