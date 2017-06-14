наверх
14.06.201714:32
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Кабмин утвердил бюджетную резолюцию на три года

    (обновлено: )91
    Все расчеты базируются на макропрогнозе, который был утвержден правительством в конце мая. ВВП, как ожидается в документе, вырастет за три года более чем на 11%, а инфляция снизится до 5%.
    Кабинет министров Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Кабинет министров на заседании в среду утвердило проект бюджетной резолюции на 2018-2020 годы, который предусматривает рост ВВП за три года на 11%, замедление инфляции до 5%. Документ еще будет дорабатываться в течение трех дней, после чего будет передан на рассмотрение Верховной Рады.

    Госбюджет Украины на 2017 год предусматривает дефицит на уровне 3% ВВП, рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1%. Вместе с тем, в конце мая Кабинет министров Украины ухудшил прогноз роста ВВП в 2017 году до 1,8% с 3%, по инфляции — до 12,9% с 8,1%. Кроме этого, Кабмин утвердил прогноз финансово-экономического развития Украины на 2018-2020 годы, базовый из которых предусматривает рост ВВП в 2018 году на уровне 3%, в 2019 году — 3,6% и в 2020 году — 4%.

    Смотрите также: Экономику Украины спасет только рост ВВП и промышленности — эксперт

    По словам министра финансов Украины Александра Данилюка, который представлял бюджетную резолюцию на заседании правительства, при подготовке документа правительство исходило из расчетов базового сценария развития экономики.

    Купюры гривны
    УНИАН
    Эксперт: замедление инфляции и рост ВВП ничто в сравнении с потерями людей

    "Все расчеты базируются на макропрогнозе, который был утвержден правительством в конце мая. ВВП, как ожидается, вырастет за три года более чем на 11%, а инфляция снизится до 5%. Документ учитывает стратегические задачи, определенные правительством до 2020 года: это налоговая политика, здравоохранение, пенсионная и земельная реформы и другие", — сказал Данилюк.

    По его словам, бюджетная резолюция предусматривает дальнейшее сокращение дефицита бюджета страны, и государственного долга с 66,8% до 55% ВВП. "Мы вводим таргетирование дефицита с целью выйти на бездефицитный бюджет в долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе планируем сократить дефицит до 2% ВВП. Также планируется уменьшить долг по отношению к ВВП до 55%", – сказал министр.

    По его словам, документ также предусматривает расходы на дальнейшую реализацию реформ и успешное завершение Украиной программы МВФ в 2019 году.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Александр Турчинов в зоне проведения АТО
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Свой-чужой. Культурная война в Украине
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада
    Павел Климкин. Архивное фото
    Европа открывает для украинцев свои границы