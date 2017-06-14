Кабмин утвердил бюджетную резолюцию на три года

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Кабинет министров на заседании в среду утвердило проект бюджетной резолюции на 2018-2020 годы, который предусматривает рост ВВП за три года на 11%, замедление инфляции до 5%. Документ еще будет дорабатываться в течение трех дней, после чего будет передан на рассмотрение Верховной Рады.

Госбюджет Украины на 2017 год предусматривает дефицит на уровне 3% ВВП, рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1%. Вместе с тем, в конце мая Кабинет министров Украины ухудшил прогноз роста ВВП в 2017 году до 1,8% с 3%, по инфляции — до 12,9% с 8,1%. Кроме этого, Кабмин утвердил прогноз финансово-экономического развития Украины на 2018-2020 годы, базовый из которых предусматривает рост ВВП в 2018 году на уровне 3%, в 2019 году — 3,6% и в 2020 году — 4%.

Смотрите также: Экономику Украины спасет только рост ВВП и промышленности — эксперт

По словам министра финансов Украины Александра Данилюка, который представлял бюджетную резолюцию на заседании правительства, при подготовке документа правительство исходило из расчетов базового сценария развития экономики.

"Все расчеты базируются на макропрогнозе, который был утвержден правительством в конце мая. ВВП, как ожидается, вырастет за три года более чем на 11%, а инфляция снизится до 5%. Документ учитывает стратегические задачи, определенные правительством до 2020 года: это налоговая политика, здравоохранение, пенсионная и земельная реформы и другие", — сказал Данилюк.

По его словам, бюджетная резолюция предусматривает дальнейшее сокращение дефицита бюджета страны, и государственного долга с 66,8% до 55% ВВП. "Мы вводим таргетирование дефицита с целью выйти на бездефицитный бюджет в долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе планируем сократить дефицит до 2% ВВП. Также планируется уменьшить долг по отношению к ВВП до 55%", – сказал министр.

По его словам, документ также предусматривает расходы на дальнейшую реализацию реформ и успешное завершение Украиной программы МВФ в 2019 году.