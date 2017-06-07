ЕС запускает оборонный фонд с годовым бюджетом в 5,5 млрд евро

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина, Мария Князева. Еврокомиссия запускает Европейский оборонный фонд (European defence fund) объемом 5,5 миллиарда евро в год, цель которого — координация и усиление инвестиций в оборону, говорится в пресс-релизе ЕК.

"Европейский оборонный фонд: 5,5 миллиарда евро в год для укрепления обороноспособности Европы… Фонд будет координировать, дополнять и усиливать национальные инвестиции (стран ЕС) в исследования в области обороны, в разработку прототипов и приобретение оборонных технологий и оборудования", — говорится в релизе.

"Фонд будет поддерживать совместные исследования в области обороны и совместное развитие обороноспособности" Евросоюза, заявила еврокомиссар по внутреннему рынку, промышленности и предпринимательству Эльжбета Бьенковская.

Глава ЕК Жан-Клод Юнкер объявил о создании фонда в сентябре 2016 года, в декабре данное решение было поддержано лидерами стран ЕС.

Исходя из сообщения Еврокомиссии, после 2020 года предполагается ежегодное выделение в целом 1,5 миллиардов евро из бюджета ЕС на проекты Европейского оборонного фонда. При этом один миллиард из этой суммы будет идти на софинансирование проектов. ЕК ожидает, что софинансирование позволит привлечь в них дополнительные сторонние средства, доведя объем инвестиций до пяти миллиардов евро в год.

Как следует из текста релиза, именно из этих расчетов вытекает общая сумма вложений в проекты фонда в 5,5 миллиарда евро. Кроме того, выделение этой суммы возможно лишь после 2020 года, поскольку до 2020 года ожидается выделение 590 миллионов евро на различные проекты нового фонда из бюджета ЕС, следует из сообщения ЕК.

Основным источником наполнения бюджета ЕС являются взносы стран союза, размер которых зависит от экономического состояния того или иного государства. Однолетние бюджеты нарезаются из семилетнего финансового плана (MFF). Нынешний план действует до 2020 года. Следующий MFF, в котором уже может не участвовать Великобритания, одна из крупнейших экономик ЕС, будет разрабатываться и утверждаться странами ЕС в ближайшие годы.

В пресс-релизе ЕК уточняется, что объемы вложений бюджета ЕС в проекты Европейского оборонного фонда на период после 2020 года лишь "предполагаемые".

Одна часть Европейского оборонного фонда будет нацелена на развитие исследований. Евросоюз с 2017 года будет предоставлять из общего бюджета ЕС гранты на совместные исследования в области инновационных оборонных технологий и продуктов. Средства планируется распределить следующим образом: 90 миллионов евро до конца 2019 года, а также 500 миллионов евро в год после 2020 года.

Вторая часть фонда будет посвящена развитию и приобретению оборудования и технологий. Планируется софинансирование из бюджета ЕС проектов сотрудничества между странами и компаниями союза в данной сфере, следует из релиза. Речь идет, к примеру, о совместных инвестициях в развитие беспилотной технологии, спутниковых коммуникаций. Финансирование из бюджета ЕС предполагается следующее: 500 миллионов евро на период 2019-2020 годов и 1 миллиард евро в год после 2020 года.

Именно этот один миллиард евро, как ожидает ЕК, и должен поддержать дополнительные инвестиции в подобные проекты в странах ЕС. "Это может генерировать общий объем вложений в развитие обороноспособности в размере 5 миллиардов евро в год после 2020 года", — говорится в сообщении.