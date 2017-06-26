Кабмин внес проект бюджетной резолюции на три года. Проблемы только начинаются - пресс-конференция

Во вторник, 27 июня, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Кабмин внес проект бюджетной резолюции на три года. Проблемы только начинаются".

Кабинет министров утвердил проект бюджетной резолюции на 2018-2020 годы, который предусматривает рост ВВП в 2018 году на уровне 3%, в 2019 году — 3,6% и в 2020 году — 4%. Документ вскоре будет передан на рассмотрение Верховной Рады.

При этом эксперты утверждают, что документ далек от реальности — противоречит этапам пенсионной реформы и не согласуется с прогнозом НБУ. Украина критически зависит от несистемных факторов: мировой ценовой конъюнктуры на сырьевые товары, погодных условий, внешних заимствований. Ряд экспертов полагают, что ошибаются те, кто считают, что худшее в украинской экономике уже позади. Скорее всего самое плохое начнется только к старту следующего десятилетия. Во-первых, после 2019 года резко снизится транзит через Украину в связи со строительством обходных трубопроводов, от эксплуатации которых Киев получает ежегодно около $2,5 млрд. Во-вторых, намечаются серьезные проблемы в энергетике из-за износа основных фондов: к 2020 году лишь 3 из 15 энергоблоков АЭС не исчерпают проектный эксплуатационный срок. В-третьих, до 2020 года Украина должна выплатить порядка $20 млрд по внешним долгам.

Кабмин также обозначил, каким он видит курс валют. С 2018 года он установится на уровне 29,3 грн/$1, с 2019 года — 30,5 грн/$1, а с 2020 года — 31 грн/$1. Но, по словам финансовых аналитиков, показатели взяты из меморандума МВФ (и для отчетности перед МВФ). В документе указано, что направления бюджетной политики базируются на сотрудничестве с международными финорганизациями.

Эксперты пресс-конференции:

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра

Всеволод Степанюк, экономический эксперт

Виктор Скаршевский, экономический эксперт

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 27 июня в 12.00

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