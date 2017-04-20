Гаврилечко: для увеличения пенсий реформы не требуются

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Правительство Владимира Гройсмана под давлением МВФ готовит в Украине Пенсионную реформу, цель которой сократить дефицит Пенсионного фонда и снизить количество граждан, претендующих на получение пенсий. Премьер-министр анонсировал в рамках предстоящей реформы "осовременивание" пенсий, что, по уверению Гройсмана, позволит уже с 1 октября нынешнего года поднять пенсии украинским пенсионерам.

"Нет ни одной возможности что-то изменить в системе пенсионного обеспечения за счет реформирования системы пенсионного обеспечения. Никогда в жизни нельзя решить проблему на том уровне, на котором она сложилась. Для того чтобы пенсии были осовременены или были больше нужно предпринимать совсем другие шаги, которые вообще не имеют никакого отношения к реформированию пенсионной системы. Говорить, что в сложившейся в стране ситуации можно за счет увеличения пенсионного возраста как-то исправить ситуацию с дефицитом бюджета Пенсионного фонда, — это либо невежество, либо какие-то мантры и вера в потусторонние силы, которые могут что-то сделать, либо бред", — сказал эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Он напомнил, что за последние три года в Украине размер пенсий сократился почти в три раза в долларовом эквиваленте.

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По словам эксперта, походы Пенсионного фонда увеличиваются только в том случае, когда в стране растет производство и увеличиваются заработные платы — со 190 долларов в 2013 году до 67 долларов в 2016 г.

"Как не увеличивай пенсионный возраст, и что ты не делай с пенсионерами, а увеличить пенсию в три раза, до уровня 2013 года, невозможно. Для того чтобы увеличить пенсии сейчас не нужно проводить никаких пенсионных реформ. А нужно ликвидировать все те реформаторские потуги, которые были сделаны правительствами Яценюка и Гройсмана", — считает Гаврилечко.

"Другого способа нет. Расти производство и увеличиваться заработные платы будут, если государство, как минимум, гарантирует права собственности и стабильность, и неизменность условий работы для бизнеса. У нас же чуть ли не каждый квартал меняются правила игры, у нас, в нарушение Бюджетного и Налогового кодекса последние три года подряд бюджет утверждается за несколько дней до нового года с изменениями в налоговое законодательство. Из страны, благодаря деятельности Национального банка, выводятся десятки миллиардов долларов, поскольку ни одной копейки банк не может вывести из страны без согласования с НБУ. И почему-то, об этих вещах в контексте изменений пенсионного обеспечения практически никто не вспоминает. А без этого ничего не будет", — подытожил Гаврилечко.