Грядущее повышение пенсий. Сколько и кому - пресс-конференция

В среду, 19 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Грядущее повышение пенсий. Сколько и кому?"

В этом году правительство анонсирует повышение пенсий на 10,1% (в мае и декабре), и их масштабное "осовременивание". Пенсия украинцев зависит от трех показателей: средней зарплаты по стране на момент, когда выходил на пенсию, стажа и соотношения собственной зарплаты к средней. Последний раз такое "осовременивание" происходило в 2012-м году. За это время средняя зарплата в Украине выросла в два раза, в результате миллионы украинцев на "заслуженном отдыхе" имеют расчетный размер пенсии ниже прожиточного минимума. На данный момент "устаревшие" пенсии получают 8,5 из 11,9 миллионов пенсионеров.По заявлению вице-премьер-министра Павла Розенко прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) с 1 мая составит 1312 гривен, а с 1 декабря — 1373 гривен. Большинство украинцев на "заслуженном отдыхе" получают меньше 1500 гривен, при этом минимальная пенсия на данный момент — 1247, а максимальная — 58,7 тысячи гривен. Всего Министерство соцполитики планирует повысить пенсии 5,6 миллионам украинцев. После "осовременивания" более, чем на 1000 гривен, разбогатеют 1,1 миллиона пенсионеров, прибавку от 900 до 1000 гривен могут получить 487 тысяч пенсионеров, от 700 до 800 гривен — 460 тысяч. Остальным (а это больше 3,5 миллиона украинцев) пенсию поднимут от 50 до 700 гривен. По подсчетам Кабмина, "осовременивание" пенсий обойдется государству в 47,7 миллиардов гривен. По подсчетам экспертов необходимо порядка 70 миллиардов гривен, чтобы ощутимо осовременить пенсии.

Также для продолжения сотрудничества с МВФ Украине нужно повысить пенсионный возраст. На прошлой неделе Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что пенсионная система Украины несправедлива, неустойчива и дефицитна. Кабинет министров вынесет проект новой Пенсионной реформы на рассмотрение Верховной Рады до 16 мая текущего года.

Эксперты пресс-конференции:

Лидия Ткаченко, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины

Светлана Жовнир, старший научный сотрудник отдела социально-экономических проблем труда Института экономики и прогнозирования НАН Украины

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

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