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    Аналитика и комментарии

    Слышите, упало что-то и разбилось? Соцсети о крахе пенсионной реформы

    (обновлено: )155
    Пенсионная система Украины нуждается в срочных реформа — этот вопрос даже не обсуждается. А что же реально обсуждают сами украинцы в социальных сетях, касаемо столь важных для каждого перемен, являющихся еще и одним из ключевых условий МВФ?
    Пенсионер возле кассы. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Реформа пенсионной системы — одно из основных условий Международного валютного фонда. Она же — один из самых больших страхов каждого украинца. А что, если пенсионный возраст повысят? Власти уверяют, что такого не будет, но… Доверие среди рядовых украинцев нынче в большом дефиците. Не случайно все новости, касаемо грядущих для каждого пенсий приковывают к себе особое внимание. 

    Не стала исключением и недавняя статья главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена, написавшего, что пенсионная система Украины не изменилась с советских времен. С ним совершенно не согласился Павел Розенко. Такое мнение ван Родена украинский вице-премьер назвал "ужасно непрофессиональным" и пообещал, что проект пенсионной реформы украинцы увидят после майских праздников. Пока же и статья главы миссии МВФ, и мнение отечественного вице-премьера, да и сама реформа — остаются в пятерке самых топовых тем украинского сегмента соцсетей: "Не стоит думать, что пенсионная система будет продолжать работать без серьезных изменений. Она ближе к коллапсу, чем кому-либо может сейчас казаться. Но простое увеличение пенсионного возраста — это не решение задачи" "Не может быть такого, чтобы пенсия не индексировалась и не пересчитывалась по 5 и более лет, особенно при нашей инфляции", — пишут и такое в сетях. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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