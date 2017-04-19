Слышите, упало что-то и разбилось? Соцсети о крахе пенсионной реформы

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Реформа пенсионной системы — одно из основных условий Международного валютного фонда. Она же — один из самых больших страхов каждого украинца. А что, если пенсионный возраст повысят? Власти уверяют, что такого не будет, но… Доверие среди рядовых украинцев нынче в большом дефиците. Не случайно все новости, касаемо грядущих для каждого пенсий приковывают к себе особое внимание.

Не стала исключением и недавняя статья главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена, написавшего, что пенсионная система Украины не изменилась с советских времен. С ним совершенно не согласился Павел Розенко. Такое мнение ван Родена украинский вице-премьер назвал "ужасно непрофессиональным" и пообещал, что проект пенсионной реформы украинцы увидят после майских праздников. Пока же и статья главы миссии МВФ, и мнение отечественного вице-премьера, да и сама реформа — остаются в пятерке самых топовых тем украинского сегмента соцсетей: "Не стоит думать, что пенсионная система будет продолжать работать без серьезных изменений. Она ближе к коллапсу, чем кому-либо может сейчас казаться. Но простое увеличение пенсионного возраста — это не решение задачи" "Не может быть такого, чтобы пенсия не индексировалась и не пересчитывалась по 5 и более лет, особенно при нашей инфляции", — пишут и такое в сетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook