Связь отходит на второй план: отмена платы за роуминг в ЕС

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Евросоюз фактически отменяет плату за роуминг. Произойдет это с 15 июня. Как говорят в Европарламенте, это позволит абонентам звонить, отправлять СМС и мобильные данные по аналогичной цене "как дома", на период путешествия в другую страну ЕС.

Как отмечается, оптовые расценки операторов будут чуть больше трех евроцентов за минуту телефонного разговора и один евроцент за СМС.

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Коснется ли нововведение украинцев, путешествующих в страны Евросоюза, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы специалист по мобильному маркетингу и разработке Юрий Бабич.

Поможет ли это дешевле разговаривать тем, кто поедет заграницу, с теми, кто в Украине?

— Прежде всего я хочу отметить, что в Украине на сегодняшний день, пожалуй, самая недорогая связь в мире, в Европе так точно. Поэтому для нас этот вопрос уже не столь актуален. Но когда будет роуминг упразднен, плата за роуминг будет упразднена, то, я думаю, это откроет еще большие возможности для пользователей.

Если посчитать в цифрах, насколько это будет дешевле?

— Сейчас речь идет уже о более глубокой глобализации, в Украине вышел Vodafone, в Украине выйдет еще скоро некоторое количество операторов, которые представлены в Европе. И упразднение роуминга, скорее всего, отразится на среднем чеке. Но глобально, я думаю, что мы останемся в тех же рамках ценовых.

Объясните, что это значит? Украинские операторы как-то могут использовать эту ситуацию?

— Уже сейчас есть опции, когда вы можете в три страны ЕС позвонить по цене внутренних звонков внутри Украины. Например, у Vodafone есть подобное предложение, и у "Киевстар" есть хорошее предложение по роумингу данных и по роумингу звонков. Все идет к тому, что стоимость голосового разговора будет снижаться, а стоимость передачи данных будет увеличиваться. И через какой-то промежуток времени, лет через 3-5, голосовая связь будет придатком цифровой передачи данных мобильной связи, как это сейчас происходит в Америке – вы не покупаете голос, вы покупаете данные.

Отмена платы за роуминг как раз вписывается в эту концепцию?

— Да, совершенно верно. Компании понимают прекрасно, что голосовая связь отходит уже на второй план, что есть вайберы, что есть скайпы, есть телеграммы, есть разные мессенджеры и приложения, которые позволяют голосом общаться намного дешевле и удобнее. И мобильным операторам приходится подстраиваться под эту ситуацию, и увеличивать стоимость передачи данных, увеличивать скорость передачи данных, пропускную способность самих сетей, но при этом удешевлять голос, так как он в принципе становится просто ненужным. Сейчас это тоже самое, если бы мы с вами обсуждали ценообразование на обычную фиксированную связь, проводную, в наших домах. Поэтому здесь вот ситуации схожи.

Что в роуминге происходит, какие сейчас тарифы?

— Сейчас в роуминге у "Киевстар" и Vodafone достаточно привлекательные цены, и "Киевстар" позволяет вам примерно за те же деньги не покупать карточку, а использовать роуминг внутри той страны, где вы находитесь. Но здесь важно понимать, что всегда следует контролировать свои расходы, следует очень аккуратно относиться к этим всем пакетам, потому что, если вы выйдете за пределы предоплаченных мегабайтов или минут, здесь начинается совсем другая история. И здесь, скорее всего, вы станете участником истории, когда вы приезжаете в Украину, и у вас на счету минус пять или семь тысяч гривен. Бывает такое. У меня было.

Украинские мобильные операторы могут предложить такую функцию контроля или это им не выгодно?

— Да, конечно, здесь все в руках пользователей, они могут сами контролировать это все, просто не многие знают о том, что нужно. Люди честно и откровенно ленятся узнавать, ленятся разбираться в этом во всем. На самом деле здесь все в руках пользователей.

Следует еще в Украине приобрести этот пакет?

— Не нужно ничего покупать, просто необходимо позвонить оператору, и операторы сами вам предложат оптимальный вариант, потому что они точно так же не заинтересованы, чтобы вы ушли жестко в минус и потом очень долго эти деньги каким-то образом из вас вынимать.

Какие вообще могут быть функции контроля?

— У многих операторов есть мобильные приложения, которые позволяют это делать в режиме онлайн – это один момент. Второй момент, многие операторы при настройках таких опций, многие предлагают вам просто прекратить доступ в сеть, когда вы превысите трафик, либо дойдете до конца наличия ваших минут либо мегабайт. Здесь все зависит от ваших личных настроек и от ваших личных предпочтений, но на сегодняшний день все операторы позволяют контролировать ваши расходы с помощью приложений, с помощью сервисов, веб-сервисов и так далее.

О "Киевстар" и Vodafone мы говорили. А какие услуги роуминга предлагают другие операторы?

— Роуминг с технической точки зрения не является какой-то суперсложной технологией, и у всех операторов эта опция есть, есть у "Интертелеком" есть, и у lifecell, есть у всех. Вопрос просто в том, кто на какой территории играет и какие условия предоставляет, и здесь опять же предпочтения. Я не думаю, что при поездке в какую-то другую страну, вы захотите менять свой номер, поэтому здесь все упирается непосредственно в ваши пожелания, ваши потребности и возможности вашего оператора.

Но сегодня реально возможно все?

— Конечно, даже больше, чем вы себе представить можете.

Напомним, начальник отдела кибербезопасности Нацполиции Дмитрий Семенюк и председатель "Украинского пиратского сообщества" Сергей Ярыгин в эфире "ГС" прокомментировали, как обезопасить свои мобильные устройства от вирусов, крадущих банковскую информацию.