В ДНР пропала мобильная связь Lifecell

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

С четверга 22 февраля в самопровозглашенной Донецкой народной республике отсутствуют услуги мобильной связи оператора Lifecell (Лайф). По сообщениям местных жителей связи нет в Донецке, а также во всех городах и районах ДНР – нет возможности осуществить или принять звонок, не отправляются текстовые сообщения, не работает мобильный интернет.

"Да, связи нет со вчерашнего дня. Дозвониться никуда невозможно, входящие звонки тоже не проходят. Говорят, что под Ясиноватой повредили оборудование какое-то, и теперь нужно ждать несколько недель пока не починят. Очень неудобно, постоянно эти сбои с мобильной связью – то МТС пропадает, теперь вот Лайф ушёл, подводит связь", — говорит жительница Донецка Надежда.

"Лайф не работает по всем Донецку. Нет связи в Макеевке, Харцызске, Горловке, мобильный интернет тоже лег. В новостях говорят, что поврежден кабель, а когда связь восстановят, неизвестно. Без мобильной связи туго приходится, а наш местный Феникс пока не в состоянии заменить украинскую мобильную связь. Непонятно, то ли действительно кабель поврежден или таким образом пытаются выжить украинских операторов из ДНР, чтобы местные или российские на их место пришли", — говорит дончанин Николай.

По информации министерства связи самопровозглашенной ДНР сбой в работе мобильного оператора "Лайф" произошел накануне на территории республики в результате диверсии украинских силовиков в районе Ясиноватой. В оперативном командовании ДНР не исключили, что диверсия осуществлена лицами, причастными к торговой блокаде Донбасса. Сообщается, что восстановление сотовой связи украинского оператора "Лайф" может затянуться на несколько недель, если обрыв линии находится за пределами, так называемой серой зоны. В то же время в минсвязи самопровозглашенной ДНР говорят о том, что готовы полностью заменить украинский трафик российским в случае блокировки Украиной доступа пользователей к сетям мобильных операторов.

"Для начала надо понять объем проблемы. На данный момент изучаем, где именно произошел обрыв. Если он дальше "серой зоны", восстановление может затянуться на недели, прежде чем мы сможем найти обходные пути. На территории республики нет технического персонала Lifecel и другого крупного украинского оператора – "МТС". Ввиду этого единственным надежным поставщиком услуг связи в ДНР остается республиканский оператор "Феникс". На данный момент мы имеем возможность в полном объеме заменить украинский трафик российским, при этом без потери качества сервиса", — отметил министр связи самопровозглашенной ДНР, Виктор Яценко.

В свою очередь в компании мобильного оператора "Лайф" сообщили, что перебои в работе мобильной связи возникли в связи повреждением оборудования.

"Действительно, на данный момент наблюдаются сложности по независимым от компании причинам. Было повреждено оборудование. Доступа к месту повреждения нет, и в тоже время технические специалисты ищут пути для исправления сложившейся ситуации. Срока решения, к сожалению, на данный момент нет", — сообщили в службе технической поддержки компании.

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Напомним, что проблемы в работе операторов мобильной связи украинских операторов в Донецке и районах самопровозглашенной ДНР наблюдаются регулярно, вне зависимости от того идут в округе боевые действия или нет. В то же время в отдельных населённых пунктах вблизи линии фронта мобильная связь отсутствует по несколько месяцев и более. При этом власти ДНР неоднократно заявляли, что оставшиеся в самопровозглашенной республике украинские операторы до конца 2016 года обязаны получить лицензию для работы. В случае отказа пройти перерегистрацию власти ДНР заявляли о намерениях блокировать в ДНР украинскую мобильную связь.