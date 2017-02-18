Прокуратура получила доступ к мобильным разговорам журналиста Филлипса

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Главная военная прокуратура Украины получила судебное разрешение на исследование всех мобильных телефонных переговоров британского журналиста Грэма Филлипса, освещающего вооруженный конфликт в Донбассе со стороны ополченцев самопровозглашенных ДЛНР.

Соответствующее решение Печерского суда Киева опубликовано в едином государственном реестре судебных решений (см. здесь).

Судом установлено, что "во время пребывания на территории Украины, в том числе в зоне проведения АТО Филлипс пользовался собственным мобильным терминалом с двумя сим-картами оператора мобильной связи ПрАО "МТС Украина", с помощью которых общался с представителями террористических организаций "Д/ЛНР" по поводу освещения деятельности указанных террористических организаций, получал от них информацию по съемке репортажей, во время которых допрашивал украинских военнопленных".

Как отмечается, ходатайство следствия было подано с целью установления круга лиц, с которыми общался Филлипс.

Таким образом, следователь Главной военной прокуратуры получил доступ к данным телефонных переговоров Филлипса за период с 1 апреля 2014 по 31 января 2017 года.

Подчеркивается, что полученные сведения будут иметь существенное значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в том числе определения лиц, "которые отдавали приказы и распоряжения на проведение специальных операций, осуществляли планирование и непосредственное их проведение".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.