Эксперт: после расширения полномочий СБУ мобильные операторы уйдут с рынка

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В Верховной Раду зарегистрирован законопроект о расширении полномочий Службы безопасности Украины. Документ, среди прочего, предлагает наделить следователей и прокуроров правом до получения решения суда и по своему усмотрению требовать временного доступа к информации, которая находится у мобильных операторов. Таким образом, по мнению некоторых юристов, решение суда в этом вопросе будет просто нивелировано.

К чему это может привести, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" президент группы компаний "Адамант" Иван Петухов.

"Если мы будем вынуждены поставить технику, которая бы записывала на 90 или больше суток информацию того или иного субъекта хозяйствования или физического лица, то это для многих компаний, для 90% рынка, будет означать, что они должны будут уйти с рынка. Потому что очень большие объемы информации будут запрошены", — считает эксперт.

Ранее президент Петр Порошенко, выступая в Киевской области на 25-летии создания СБУ, заявил, что Совет нацбезопасности и обороны в ближайшее время рассмотрит концепцию реформирования Службы безопасности Украины с учетом опыта НАТО, некоторые ее функции будут переданы другим органам.