СБУ будет реформирована и лишится части функций - Порошенко

пресс-служба президента
"Вскоре СНБО рассмотрит концепции реформирования службы безопасности с использованием опыта наилучших практик стран-членов НАТО. Предусматривается, что отдельные функции СБУ, несвойственные классическим спецслужбам, будут постепенно переданы другим правоохранительным органам", — сказал президент, выступление которого транслировал телеканал "112 Украина".
Порошенко заявил, что с начала конфликта в Донбассе погиб 21 сотрудник СБУ, еще более 100 получили ранения. "СБУ потеряла 21 воина и более сотни получили ранения", — сказал президент.
Ранее сообщалось, что СБУ запретила въезд на территорию страны на три года участнице Евровидения от России Юлии Самойловой.