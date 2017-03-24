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    СБУ будет реформирована и лишится части функций - Порошенко

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    Президент Петр Порошенко заявил, что с начала конфликта в Донбассе погиб 21 сотрудник Службы безопасности Украины, еще более 100 получили ранения.
    Петр Порошенко на 25-летии создания СБУ
    пресс-служба президента

    Глава СБУ Валентин Наливайченко
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк
    Реформирование СБУ. Особо циничные "бандеры" и психоз страха
    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Совет нацбезопасности и обороны в ближайшее время рассмотрит концепцию реформирования Службы безопасности Украины с учетом опыта НАТО, некоторые ее функции будут переданы другим органам, сообщил президент Украины Петр Порошенко, выступая в Киевской области на 25-летии создания СБУ.

    "Вскоре СНБО рассмотрит концепции реформирования службы безопасности с использованием опыта наилучших практик стран-членов НАТО. Предусматривается, что отдельные функции СБУ, несвойственные классическим спецслужбам, будут постепенно переданы другим правоохранительным органам", — сказал президент, выступление которого транслировал телеканал "112 Украина".

    Порошенко заявил, что с начала конфликта в Донбассе погиб 21 сотрудник СБУ, еще более 100 получили ранения. "СБУ потеряла 21 воина и более сотни получили ранения", — сказал президент.

    Ранее сообщалось, что СБУ запретила въезд на территорию страны на три года участнице Евровидения от России Юлии Самойловой.

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