СБУ будет реформирована и лишится части функций - Порошенко

пресс-служба президента

RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Реформирование СБУ. Особо циничные "бандеры" и психоз страха Совет нацбезопасности и обороны в ближайшее время рассмотрит концепцию реформирования Службы безопасности Украины с учетом опыта НАТО, некоторые ее функции будут переданы другим органам, сообщил президент Украины Петр Порошенко, выступая в Киевской области на 25-летии создания СБУ.

"Вскоре СНБО рассмотрит концепции реформирования службы безопасности с использованием опыта наилучших практик стран-членов НАТО. Предусматривается, что отдельные функции СБУ, несвойственные классическим спецслужбам, будут постепенно переданы другим правоохранительным органам", — сказал президент, выступление которого транслировал телеканал "112 Украина".

Порошенко заявил, что с начала конфликта в Донбассе погиб 21 сотрудник СБУ, еще более 100 получили ранения. "СБУ потеряла 21 воина и более сотни получили ранения", — сказал президент.

Ранее сообщалось, что СБУ запретила въезд на территорию страны на три года участнице Евровидения от России Юлии Самойловой.