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    Общество

    МВД запустило мобильные сервисные центры

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    Автоцентры будут предоставлять наиболее распространенные административные услуги, которые есть в стационарных сервисных центрах МВД. Это - регистрация и перерегистрация транспортных средств, замена водительского удостоверения.
    МВД запустило мобильные сервисные центры
    МВД Украины

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Первые 20 мобильных сервисных центров МВД выехали в пятницу чтобы предоставлять услуги в отдаленных населенных пунктах, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

    Нацполиция запустила в Киеве первый мобильный офис. Видео
    Канал МВД Украины на youtube
    Нацполиция запустила в Киеве первый мобильный офис

    Автоцентры будут предоставлять наиболее распространенные административные услуги, которые есть в стационарных сервисных центрах МВД. Это — регистрация и перерегистрация транспортных средств, замена водительского удостоверения, выдача международного водительского удостоверения, а также прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

    В каждом мобильном сервисном центре людей будут обслуживать два администратора и эксперт по экспертизе автомобиля.

    Также сообщается, что передвижные центры будут работать по запросу местных органов власти. Подать заявку можно в областной сервисный центр МВД.

    МВД Украины
    МВД запустило мобильные сервисные центры

    Ранее сообщалось, что первый мобильный офис Национальной полиции Украины появился в Киеве. В дальнейшем их планировалось запустить в других населенных пунктах государства.

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