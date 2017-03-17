КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Первые 20 мобильных сервисных центров МВД выехали в пятницу чтобы предоставлять услуги в отдаленных населенных пунктах, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Автоцентры будут предоставлять наиболее распространенные административные услуги, которые есть в стационарных сервисных центрах МВД. Это — регистрация и перерегистрация транспортных средств, замена водительского удостоверения, выдача международного водительского удостоверения, а также прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

В каждом мобильном сервисном центре людей будут обслуживать два администратора и эксперт по экспертизе автомобиля.

Также сообщается, что передвижные центры будут работать по запросу местных органов власти. Подать заявку можно в областной сервисный центр МВД.

МВД Украины МВД запустило мобильные сервисные центры

Ранее сообщалось, что первый мобильный офис Национальной полиции Украины появился в Киеве. В дальнейшем их планировалось запустить в других населенных пунктах государства.