Отсутствие украинской мобильной связи в ДНР – реально большая проблема

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Сергей Иванов – Донбасс

С конца февраля в ДНР недоступны услуги мобильного оператора "Лайф" (Lifecell), а также стационарной междугородней связи и интернета "Укртелеком". В то же время есть опасения, что в скором времени на территории самопровозглашенной республики прекратит работать оператор мобильной связи МТС (Vodafone) – на данный момент единственный оставшийся в ДНР украинский оператор мобильной связи.

"22 февраля работа нашего оборудования, работавшего в автономном режиме на не контролированных территориях Донецкой области, была заблокирована", – отметили в службе технической поддержки компании "Лайф".

В свою очередь оператор "МТС-Украина" сообщает, что его работа пока не изменилась – на неподконтрольной Киеву части Донбасса сеть работает в автономном режиме, как и ранее.

"Никакой деятельности на тех территориях мы не ведем, услуги абонентам предоставляем удаленно. Сеть работает в автономном режиме, потому что у нас нет возможности их обслуживать и ремонтировать", – говорится в сообщении службы поддержки мобильного оператора.

Тем не менее, среди жителей Донецка ходят упорные слухи о том, что оператор "МТС" в ближайшее время может престать обслуживать абонентов на территории самопровозглашённой ДНР. Ряд местных интернет-изданий со ссылкой на источники в министерстве связи ДНР сообщают, что якобы в эти дни чиновники Минсвязи ДНР берут под контроль региональный офис компании "МТС", после чего в городе будет отключена мобильная связь и мобильный интернет, который предоставляла компания.

"Дожили, уже мобильную и стационарную связь блокируют. Киевстар ушел, Лайф и Укртелеком завалили, теперь ждем, когда МТС ляжет. В Донецке сейчас то и дело обсуждают, что МТС прикроют по той причине, что из-за боевых действий оборудование выходит из строя и его никто не ремонтирует. Короче говоря, основание и повод есть", – говорит житель Донецка Анатолий.

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"Какое-то массовое помешательство сегодня в Донецке. Народ в панике, что Лайф заблокировали и на подходе МТС. В почтовых отделениях небывалый ажиотаж – люди кинулись покупать "Феникс", а стартовых пакетов и карт для пополнения счета на всех не хватает. Я думаю, что зря панику разводят, МТС ДНР пока трогать не будет, если сама Украина не отключит", – рассуждает житель Донецка Александр.

"Слухи в Донецке расходятся молниеносно. Говорят, что вслед за Лайф отключат МТС, а в ДНР зайдет российский инвестор с мобильной связью из России. Если честно, новости очень тревожные, ведь остаться без украинской мобильной связи не хочется. Я тоже обратил внимание, что дончане массово побежали покупать стартовые пакеты местного оператора "Феникс", чтобы в случае чего вообще не остаться без связи", – рассуждает дончанин Вячеслав.

"В республике есть свой мобильный оператор "Феникс". Да, с него можно звонить по ДНР или в Россию, но на Украину невозможно. Отсутствие телефонной связи с Украиной это реально большая проблема. Родственные связи были, есть и будут, а позвонить невозможно. На кой хрен тогда мне тот феникс!" – говорит дончанка Людмила.

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"В последние дни, только и разговоры что про блокировку мобильной связи в ДНР. Люди переживают, конечно, так как лишаются возможности звонить своим близким в Украину. Всякие вайберы и ватсапы не в счёт – молодёжь разбирается, но не все такие продвинутые, особенно, пожилые люди, и не каждого есть возможность приобрести хороший телефон с такой программой. Кроме того, появляется большая трудность для тех, кто обналичивает в ДНР деньги с карт украинских банков и платежных систем. Карты привязаны к номерам телефонов, без смс-сообщения от банка или системы операция не пройдет. В общем, ужас какой-то, что ни день, то новость. Вот и думаешь теперь, как выкручиваться из ситуации", – говорит жительница Макеевки Анна.

Отметим, что в Донецке уже зафиксированы сбои в работе мобильного оператора "МТС". В этой связи в ряде населенных пунктов ДНР возникли сложности с вызовом экстренных служб. По данным МЧС самопровозглашённой республики местные жители действительно столкнулись с трудностями при наборе пожарной части "101". При этом сообщается, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий по устранению технических проблем.

"В связи с нарушением устойчивой работы оператора мобильной связи "МТС", он же "Водафон", создалась проблема в приеме сообщений от населения на короткий номер "101" для экстренного вызова МЧС. Для вызова пожарно-спасательных подразделений и других аварийных и экстренных служб просим использовать мобильный оператор связи Феникс и городские телефонные сети", – сообщили в МЧС самопровозглашённой ДНР.

Напомним, что в настоящее время на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики услуги мобильной связи предоставляет местный оператор "Феникс", действующий на базе покинувшего в 2014 году регион оператора украинской связи "Киевстар". При этом власти самопровозглашённой ДНР неоднократно заявляли, что готовы полностью заменить украинский трафик российским в случае блокировки Украиной доступа пользователей к сетям мобильных операторов.