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    В мире

    Европарламент решил отменить плату за роуминг в ЕС

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    Исходящий звонок с мобильного телефона внутри Евросоюза будет стоить не более 5 центов за минуту разговора, а отправление СМС сообщения - не более 2 центов.
    Члены Европейского парламента в Страсбурге
    REUTERS Vincent Kessler

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. С 15 июня 2017 года внутри Евросоюза будет отменена плата за роуминг и законодательно закреплено равенство права доступа к интернету. Депутаты Европарламента в четверг, 6 апреля, проголосовали за постановление, регулирующее взаиморасчеты европейских операторов мобильной связи.

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    Ранее Европарламент одобрил постановление существенно снизить цены за пользование средствами телекоммуникации в роуминге с 30 апреля 2016 года. Исходящий звонок с мобильного телефона внутри ЕС будет стоить не более 5 центов за минуту разговора, а отправление СМС — не более 2 центов. Стоимость мобильного интернета в условиях европейского роуминга составит не более 5 центов за мегабайт. При этом оператор мобильной связи имеет право устанавливать рамки продолжительности телефонных разговоров по установленной цене и максимальное количество СМС по самому дешевому тарифу.

    Кроме того, операторы связи могут предъявлять счета друг другу по звонкам, совершенным клиентами в роуминге. Для этого установлена граница стоимости: она не должна превышать 3,2 цента в минуту, стоимость СМС не должна превышать 1 цент.

    Ранее сообщалось, что Европейский парламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге поддержал отмену Евросоюзом виз для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.  

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