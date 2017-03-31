Реприватизация "Днипроавиа" и неожиданная реакция Коломойского

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Хозяйственный суд решил вернуть авиакомпанию "Днипроавиа" в собственность государства. Теперь Украина будет иметь в активе 94,5% акций компании.

Стоит добавить, что компания управляет международным аэропортом "Днепропетровск". И, по мнению министра инфраструктуры Владимира Омеляна, управляет плохо. Министр отмечает, что все аэродромы демонстрируют рост, кроме одного — в Днепре, где решили "поиграть" в монополию и ограничить рынок.

По данным Государственной авиационной службы Украины, аэропорт Днепра в 2016 году сократил пассажиропоток почти на 18%. Сокращением пассажиропотока в минувшем году отметился, помимо Днепра, только аэропорт Ужгорода.

Что теперь будет с рынком и как будет работать аэропорт, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов.

В чем проявляется монополизация аэропорта в Днепре?

— По сути, это объединенный авиаотряд, как был в советские времена, "Днеправиа" и аэропорта. Попасть в аэропорт, например, если ты хочешь запустить чартер… например, у меня была практика, что мы из Днепра возили автобусом в Запорожье и оттуда отправляли чартер, потому что невозможно согласовать слоты, невозможно договориться с менеджментом этого аэропорта. На самом деле, этой истории уже больше 20 лет где-то так, даже больше, чем 20 лет, еще с 1995 года, насколько я помню, там уже тогда нельзя было зайти в аэропорт.

Желающие были зайти в аэропорт Днепра? Регулярные авиакомпании?

— Только очень крупные компании могли туда заходить, и то с определенными оговорками. Там самая главная ценность – это полоса, то есть сам аэродром, а не авиакомпания. Авиакомпания у Коломойского есть и МАУ, у него есть "Роза ветров", то есть сама авиакомпания не совсем интересна, главное – контроль за аэропортом.

Рассматривали лоукосты аэропорты Днепра?

— В принципе, рассматривались, но как только слышалась фамилия Коломойского, все сразу разбегались.

В аэропорту Ужгорода такая же история?

— Там проблема другого рода. Там очень сложная система захода на посадку, и чтобы попасть в аэропорт, надо залетать в Словакию, и там есть определенные вопросы, договоренности.

Насколько правомерно такое принудительное возвращение компании в госсобственность?

— Там были определенные условия, на которых авиакомпания приватизировалась. В 90% случаев все эти приватизационные конкурсы не выполняют. Так что с формальной точки зрения можно найти возможность реприватизации.

Не получится ли так, что, условно говоря, прежний собственник сможет просто через лояльный менеджмент по-прежнему контролировать компанию?

— Я вообще не уверен, что выполнятся условия, решение суда. Дело в том, что там настолько хитро была прописана вот эта приватизация, и еще в 1995, и в 1996 году, насколько я помню, там уже тогда был скандал, что как бы закредитовали определенными структурами аэропорт, и сейчас, если будет реприватизация, просто структуры Коломойского предъявят определенные иски, типа возвращайте сотни миллионов, которые мы якобы вложили.

По факту государство может оказаться еще должно деньги?

— Так, как с "Аэросвитом" было. До сих пор эти миллиарды, которые появились из ниоткуда, долгов "Аэросвита", до сих пор их сейчас по судам разруливают, пытаются понять, как они появились, кто их, каким образом повесил на "Аэросвит". То же самое может легко повториться с "Днипроавиа". Это фирменный стиль структур Коломойского.

Если начнутся какие-то споры между государственными структурами, структурами группы "Приват", как это может отразиться на самой работе компании "Днипроавиа". Не получится ли так, что Днепровский аэропорт станет заложником этих споров и просто прекратит свою работу?

— Скорее всего, так и будет, потому что, с точки зрения перевозок, структуры Коломойского легко перекинут борта и передадут определенные направления своим тому же МАУ или "Розе ветров", и можно обойти просто все эти скандалы с операционной точки зрения. А вот с точки зрения долгов – это да, это вот начнется.

На чем специализировалась компания "Днипроавиа"?

— Внутренние авиаперевозки, в основном. Они работали так называемым фидером при МАУ. МАУ тоже выполняло внутренние перевозки, но "Днипроавиа" — как партнер. У них просто относительно малые борта, эмбраеры региональные, это большущий самолет — его невыгодно гонять, можно взять у "Днипроавиа", когда падает пассажиропоток.

Кто, помимо "Днипроавиа", летает в Днепр?

— Насколько я помню, только "Днипроавиа". Иногда чартеры залетают. "Южмашавиа" в Днепре еще базировалась авиакомпания. Это больше грузовая компания.

Ранее аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов в эфире "ГС" заявил, что в назначении Павла Рябикина гендиректором аэропорта "Борисполь" может наблюдаться личный протекторат президента.

Напомним, главный редактор Аvianews Александр Мироненко в эфире прокомментировал, почему внутренние перелеты такие дорогие и почему в Украину не заходят иностранные лоукостеры.