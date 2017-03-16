Экономист о госблокаде Донбасса: как это помещается в вашей голове?

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о временном полном прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными территориями. Решение не касается гуманитарных грузов и пересечения линии разграничения людьми. СНБО предписал Кабинету министров безотлагательно разработать и внедрить план мероприятий по обеспечению безопасного и надежного функционирования топливно-энергетического и металлургического комплекса Украины, проанализировать негативное влияние на экономику и бюджет страны и принять меры по их минимизации.

На следующий день, 16 марта, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что решение о прекращении грузового транспортного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса угрожает экономическому росту Украины. При этом Гройсман подчеркнул, что блокада происходит "исключительно в интересах РФ". По его словам, в настоящее время Кабинет министров принимает меры по обеспечению роста экономики.

"Получается, они понимают, что своим решением приносят ущерб горно-металлургическому комплексу — одной рукой это делают, а другой рукой хотят этот негативный эффект минимизировать. Не понятно, как может в одной голове, или в одной ветви власти укладываться два противоположных подхода. Если еще несколько дней назад они говорили все, что блокада — это плохо, это потери, то теперь они решили, получается, возглавить эту блокаду и взять ответственность за эти потери на себя. В этих противоположных решениях вообще нет никакой логики и здравого смысла", — сказал экономист Виктор Скаршевский в комментарии РИА Новости Украина.

Как отметил экономист, нарушение логистических цепочек однозначно негативно повлияет на горно-металлургический комплекс страны.

"По заявлениям собственников этих предприятий, они уже работают не на полную мощность, вполсилы. И в любом случае, даже если они продолжат работать, и какая-то загрузка у них останется, то затраты у них вырастут: придется импортировать тот же кокс, платить за это валюту", - пояснил Скаршевский.

В то же время он подчеркнул, что если рассуждать с политической точки зрения, то необходимо навести порядок на всей территории Украины и дипломатическим путем решить все внутренние конфликты, которые иногда инспирируются соседней страной.

"Нужно просто сесть за стол переговоров и все это решить. И все эти проблемы — блокада, не блокада — отпадут сами по себе. Иначе получается консервирование проблем на очень длительный период времени — и это самое плохое, что может случиться. И тут уже будет вопрос не в потерях металлургических предприятий, это будет потеря государственности Украины на части наших территорий. И это — самое основное, но это не обсуждается. Обсуждаются только лишь какие-то экономические моменты, а не окончательное решение вопросов, которые есть на этих пока неподконтрольных территориях Украины", — заключил Скаршевский.

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