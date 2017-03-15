После госблокады ОРДЛО Украине Донбасс уже не вернуть - Найем

РИА Новости Украина

Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе.

Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции, Национальной гвардии при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями, создать условия для привлечения общественного контроля по выполнению этого решения.

Сначала они называют блокадников рукой Кремля, потом принимают решение разогнать ее силой, бросают в политические жернова полицию и силовые структуры, а затем — когда ситуация приобретает очертания маразма — решают, что вообще-то блокада — это хорошо, но только если по решению СНБО, прокомментировал решение власти на своей странице в Facebook народный депутат Мустафа Найем.

"Скажите, мне одному кажется, что мы нашару наелись г..на?!

Скажу свое мнение. Три года они не хотят признать оккупацию Донбасса на законодательном уровне (сейчас наспех готовят законопроект, текст которого пытаются своровать у других). Законопроекты тормозятся, ответов нет, напряжение нарастает. Все это время система продолжает удерживать на плаву компании Рината Ахметова за счет людей — по формуле Ротердам+. Торговля с Крымом продолжается в рамках позорной свободной экономической зоны, которой активно пользуются все те же Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ.

В результате делегитимизируется все — само понятие войны, органы власти, честь и достоинство вооруженных сил, реформы в полиции, усилия в тылу… Все сводится к мелкому торгашеству.

Собственную нерешительность объясняют гибридным характером войны, обвиняя всех и вся в коллаборационизме. А на все вопросы ответ один: "Кому объяснять — этим отморозкам, парасюкам-семенченкам?!".

Черт возьми, да кроме них в стране есть еще миллионы людей которые НЕ понимают, что происходит! Людям не то, что не объясняют, даже не намекают на какую-либо целостную стратегию и видение — куда это все ведет, какие болезненные компромиссы нас ждут и с чем придется согласиться ради единства в будущем.

Приостановка торговли с ОРДЛО технически и фактически это начало полной потери оккупированных территорий.

(…) Ответственность за все это несут как те, кто в угоду интересам своего электората (а кто банально — кошелька) использовал настроение людей, чтобы устроить блокаду, так и те, кто три года не могли найти в себе смелость говорить с людьми прямо, убеждать и пояснять природу взаимоотношений с неконтролируемыми территориями. Кто два с половиной месяца не принимали решение и не смогли отделить интересы олигархов, которые так или иначе были замешаны в блокаде, от реальных настроений людей; кому проще было устраивать междусобойчик, пить чай в высоких кабинетах, а не выходить к людям и ОБЪЯСНЯТЬ.

Жадность и малодушие лидеров будут стоить нам долгих лет возвращения наших земель", — написал Найем.

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