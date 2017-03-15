Госблокада Донбасса: через КПП проходят только легковушки - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения на Донбассе, будут перекрыты, — заявили в Совете нацбезопасности и обороны.

Между тем энергохолдинг "ДТЕК" сообщил о потере контроля над всеми своими предприятиями на временно не контролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей.

Какова сейчас ситуация на пунктах пропуска и в зоне проведения АТО в частности, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент "КП" в Украине" Артем Маслаков.

Транспортные пути на линии разграничения перекрыты? Что происходит на пунктах выезда, выезда?

— Действительно усилен контроль на пунктах пропуска, там не пропускаются какие-либо автомобили, кроме легковых. Собственно, это было и раньше. Собственно, никакой торговли и никаких больших грузоперевозок у нас на автомобильных дорогах не было, а железнодорожное сообщение и не было возобновлено с начала работы блокады. Есть определенные опасения у перевозчиков, которые перевозят в небольшом количестве людей и пассажиров, и сами люди, пресекающие границу, опасаются, что их перестанут пускать. Собственно, власти заявили, что это не коснется обычных пассажиров и не коснется людей, которые везут какую-то еду для себя в дозволенном количестве. Пока есть определенное количество увеличения пробок, там очереди нынче побольше, чем вчера, позавчера, но движение осуществляется и, как говорят пограничники, как говорят люди, на ком лежит контроль, они ждут дополнительных распоряжений, и дальше будут действовать в соответствии с этими распоряжениями.

Как жители отреагировали на заявление президента и СНБО относительно перекрытия сообщения?

— Если говорить о настроениях людей на неподконтрольных территориях сейчас, то, наверное, это решение СНБО взволновало их не столь сильно, сколь объявленная так называемая и осуществляемая "национализация" со стороны ДНР. Энергохолдинг ДТЭК — это 36 тысяч человек, которые, между прочим, получали зарплату стабильно и имели рабочие места, и они их практически сейчас потеряли. Вот эти страхи, они гораздо выше сейчас, точно так же, как и недополучить гуманитарную помощь, поскольку все обещания заменить гуманитарную, перекрытую помощь от Украины, от украинских благотворительных фондов, так называемой российской гуманитарной помощью они до сих пор не осуществлены и остались словами. Власти так называемой ДНР обещали это сделать в течение 10 дней и не сделали. Собственно, мы понимаем, что есть какое-то количество людей на неподконтрольных территориях, для которых эта помощь была дополнением к их жизнеобеспечению, а есть категории людей, для которых она была средством существования.

Известна реакция на решение от блокадников, ведь их требования были удовлетворены?

— Да, но, видите, реакция штаба была осторожной. Они сказали, что намерения, в общем, правильные и хорошие и соответствуют их требованиям, но как оно будет осуществляться, пока не понятно. Но, судя по тому развитию и судя по заявлению ДТЕК, который практически признал, что эти предприятия, эти шахты или энергостанции – это то, о чем шла речь, что они им неподконтрольны, собственно, вот это и есть то, к чему стремились блокадники и, наверное, они должны быть сейчас удовлетворены.

Какая ситуация за линией разграничения?

— Обострение есть, никто не говорит о прекращении огня, хотя сегодня в Минске проходит заседание, но активных столкновений сегодня зафиксировано не было, то есть можно говорить, что в том же Донецке выстрелы не слышны вообще. Это достаточно показательно, потому что основная масса горячих точек именно вокруг Донецка у нас и располагается. Авдеевка, по-прежнему, без света, что стало уже плохой традицией: день есть, день нет, а потом договариваемся два дня о выезде ремонтников. В остальном можно говорить о ситуации достаточно стабильной, нельзя говорить, что спокойной, потому что людей волнуют все эти новости, но жизнь каким-то образом продолжается.

Ранее политолог Валентин Войтков в эфире "ГС" заявил, что Порошенко хочет экономические потери от торговой блокады Донбасса повесить на оппозиционные ему силы.