Землянский: при Гройсмане промышленность умерла, а тарифы умножили на 11

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Во время представления отчета правительства за 2016 год премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о значительном прогрессе в энергетической независимости страны.

"До 2016 года Украина была тотально зависимой от Российской Федерации… Мы 440 дней живем без российского газа… "Нафтогаз Украины" вместо дотации имеет чистую прибыль 21 млрд грн. Эта сумма всегда расползалась по карманам тех, кто вокруг "Нафтогаза" крутил свои аферы", – заявил премьер.

По словам Гройсмана, энергетическая система стабильна, в том числе и "Энергоатом". Он считает, что Украина может и экспортировать электроэнергию.

"По газу к зиме правительство Гройсмана подготовилось таким образом, что к концу этого отопительного сезона, если не учитывать блокаду (форс-мажор), то хранилища будут пустые. По сути дела на следующий отопительный сезон ПХГ нужно будет заполнять всем объемом, который будет необходим на следующий год. Речь идет минимум о 8 миллиардах кубических метрах, а во избежание форс-мажоров, подобных тем, что были в этом году, нужно будет порядка 10-12 миллиардов. По сегодняшним ценам это составляет около 2,5-3 миллиарда долларов, причем сделать это нужно, как мы понимаем, по предоплате", — сказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в комментарии РИА Новости Украина.

Что касается запасов угля, то, по словам эксперта, никаких резервных вариантов на случай блокады предусмотрено не было, и это тоже крупный просчет правительства.

"А если бы была блокада со стороны ЛНР/ДНР? Такой вариант тоже нельзя исключать. Но резерва угля не было. О нем много говорили, но толком так ничего не сделали", — отметил Землянский.

Комментируя заявление премьера о достижении в 440 дней без газа из России, эксперт отметил, что таким образом правительство засекает время до окончательной кончины украинской промышленности.

Читайте также: "Мать коррупции" и "неадекват". Гройсман и Тимошенко обменялись любезностями

"Основным импортером и основным потребителем российского газа была как раз украинская промышленность. Пошел отсчет, сколько осталось до ее смерти", — сказал Землянский.

Но самое главное, подчеркнул эксперт, — это полное отсутствие реформ в энергетическом секторе.

"Очень много говорили о необходимости проведения реформ, очень много говорили о том, что мы сейчас как проведем. А по факту – ничего не получилось. Реально реформы не проведены: в электроэнергетике реформы вообще полностью провалены, в газовом секторе – точно так же. Правительство Гройсмана отметилось только повышением тарифов. Напомню, первым решением его правительства было рост цены на газ до 6900 гривен. высокие цены на газ являются косвенным налогообложением населения, поскольку никаких реформ реально не проводится. И Гройсман может войти в историю, если смотреть на перспективу и исходить из Меморандума с МВФ, как человек, который их повысит по сравнению с 2013 годом в 11 раз или на 1000%. Вот этим и запомнится правительство Гройсмана в энергетической сфере, так что гордиться ему особо нечем", — подытожил Землянский.