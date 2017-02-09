наверх
09.02.201711:05
Курсы валют НБУ
  • EUR28.70- 0.15
  • USD26.91- 0.12
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Парадоксы экономики: строительный рынок растет на фоне кризиса

    Тема:

    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (344)

    (обновлено: )144
    За последние три года рынок строительства жилья вырос в несколько раз по сравнению с показателями докризисного 2008 года, отметил эксперт Андрей Гусельников.
    Андрей Гусельников, вице-президент ВОО Лига экспертов Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Наталья Печорина, РИА Новости Украина

    Рынок строительства нового жилья третий год подряд демонстрирует устойчивый рост на фоне общих отрицательных макропоказателей экономики Украины, отметил вице-президент ВОО "Лига экспертов Украины" Андрей Гусельников на пресс-конференции на тему "Недвижимость 2017. В банковский кризис украинцы покупают квадратные метры", которая состоялась в РИА Новости Украина.

    Рабочие на стройплощадке
    REUTERS Enrique de la Osa
    Реестры недвижимости: есть ли защита от рейдеров? Комментарий юриста

    "На фоне ухудшения экономики, а два года подряд были отрицательные макропоказатели, экономика не совсем хорошо себя чувствует, вторичное жилье дешевеет, а строительный рынок показывает бурный рост", — отметил Гусельников.

    По словам эксперта, строительный бум наблюдается последние три года. Если в предкризисном 2008 году по Украине было введено в эксплуатацию 94 тысячи квартир, то в 2015 году этот показатель составил 120 тысяч.

    "За 2016 год еще нет данных, но я думаю, что динамика будет положительная. В Киеве такая же картина. В 2008 году было введено в эксплуатацию 15300 квартир, а в 2015 году достигнут абсолютный рекорд, 19 100 квартир", — сказал эксперт.

    В то же время он отметил, что стоимость вторичного жилья последние три года постоянно снижалась.

    "В 2015 году стоимость вторички упала на 25%, в 2016 году – на 16%. Мы ожидаем, что в 2017 году цены снизятся еще на 5%", — добавил Гусельников.

    Читайте также: Эксперт о социальном жилье и ситуации на рынке недвижимости

    По его словам, ситуация 2016 года на рынке недвижимости характеризуется снижением цены на жилье во всех крупных городах Украины.

    "На первом месте по снижению стоимости жилья – Одесса, там за год цена жилой недвижимости (социальное жилье и вторичное) снизилась на 18%, до 787 долларов за квадратный метр. На втором месте – Днепр, цена недвижимости снизилась на 17% до 570 долларов за квадратный метр. Третье место занимает Харьков, где снижение составило приблизительно 17%, до 592 доллара за метр квадратный. На четвертом месте – Львов, где средняя стоимость квадратного метра снизилась до 860 долларов за метр. В Киеве недвижимость подешевела на 11%, до 1100 долларов за квадратный метр", — сказал Гусельников.

    Читайте также: Долги бьют рекорды. Сколько поколений украинцев будут платить займы Украины

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Один на всех. Новый закон о языке
    Видео с места гибели "Гиви"
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Андрей Гусельников, вице-президент ВОО "Лига экспертов Украины"
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Забор генконсульства Польши во Львове
    Украина - Польша: патриотизм и раздор