Парадоксы экономики: строительный рынок растет на фоне кризиса

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Рынок строительства нового жилья третий год подряд демонстрирует устойчивый рост на фоне общих отрицательных макропоказателей экономики Украины, отметил вице-президент ВОО "Лига экспертов Украины" Андрей Гусельников на пресс-конференции на тему "Недвижимость 2017. В банковский кризис украинцы покупают квадратные метры", которая состоялась в РИА Новости Украина.

"На фоне ухудшения экономики, а два года подряд были отрицательные макропоказатели, экономика не совсем хорошо себя чувствует, вторичное жилье дешевеет, а строительный рынок показывает бурный рост", — отметил Гусельников.

По словам эксперта, строительный бум наблюдается последние три года. Если в предкризисном 2008 году по Украине было введено в эксплуатацию 94 тысячи квартир, то в 2015 году этот показатель составил 120 тысяч.

"За 2016 год еще нет данных, но я думаю, что динамика будет положительная. В Киеве такая же картина. В 2008 году было введено в эксплуатацию 15300 квартир, а в 2015 году достигнут абсолютный рекорд, 19 100 квартир", — сказал эксперт.

В то же время он отметил, что стоимость вторичного жилья последние три года постоянно снижалась.

"В 2015 году стоимость вторички упала на 25%, в 2016 году – на 16%. Мы ожидаем, что в 2017 году цены снизятся еще на 5%", — добавил Гусельников.

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По его словам, ситуация 2016 года на рынке недвижимости характеризуется снижением цены на жилье во всех крупных городах Украины.

"На первом месте по снижению стоимости жилья – Одесса, там за год цена жилой недвижимости (социальное жилье и вторичное) снизилась на 18%, до 787 долларов за квадратный метр. На втором месте – Днепр, цена недвижимости снизилась на 17% до 570 долларов за квадратный метр. Третье место занимает Харьков, где снижение составило приблизительно 17%, до 592 доллара за метр квадратный. На четвертом месте – Львов, где средняя стоимость квадратного метра снизилась до 860 долларов за метр. В Киеве недвижимость подешевела на 11%, до 1100 долларов за квадратный метр", — сказал Гусельников.

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