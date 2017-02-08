Долги бьют рекорды. Сколько поколений украинцев будут платить займы Украины

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Внешний долг Украины достиг отметки в 71 миллиардов долларов, при этом на каждого украинца приходятся десятки тысяч гривен госдолга. Однако, долговая политика Минфина ведется как в докризисное время. Финансовое ведомство Украины наращивает государственный долг вместо того, чтобы попытаться его сократить.

Новые евробонды

С момента отказа погасить евробонды на 3 миллиарда долларов перед Россией украинские облигации внешнего государственного займа (т.н. евробонды) выпускались только под кредитные гарантии США. Последняя эмиссия бумаг была осуществлена в конце 2016 года, после получения Украиной транша МВФ в миллиард долларов.

В 2017 году Украина намерена выйти на внешний рынок заимствований и осуществить размещение евробондов, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Мы планируем выйти на внешние рынки заимствований. Это не будет большая сумма, скорее это будет сигнал о том, что мы присутствуем на рынке. В значительных размещениях сейчас нет нужды", — сказал министр.

При этом Данилюк напомнил, что в ближайшие годы у Украины есть возможность занимать "дешевые" деньги по линии МВФ и Всемирного банка.

Политика одалживания государством валюты объясняется дефицитом внешних поступлений.

По словам исполнительного директора Фонда Блейзера Олега Устенко, в нынешнего году минимальная потребность во внешнем финансировании составляет 5 миллиардов долларов. "Судя по статистике притока прямых иностранных инвестиций в 2016 году, из 3,4 млрд долларов, полученных Украиной, в реальный сектор экономики ушло около миллиарда, остальное — в банковский сектор. Это была рекапитализация иностранными банками своих структур в Украине", - сказал Устенко.

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"Рассчитывать, что в 2017 году зайдет намного больше инвестиций я бы не стал. Я думаю, что в планах по привлечению иностранных инвестиций нужно ориентироваться на цифру в 2 миллиарда долларов, и то при хорошем раскладе. Это означает, что придется искать 3 миллиарда долларов. Одолжить эту сумму на рынке внешних заимоствований капиталов, возможно, но под какой процент эти бумаги будут размещаться?" — добавил экономист.

По его словам, стоимость размещения составит от 8 до 9% годовых. Это в два раза дороже, чем кредиты, которые Украина получает по программе сотрудничества с МВФ.

Транш или не транш?

Проект госбюджета Украины на 2017 год предусматривает осуществление государственных заимствований почти на 175 миллиардов гривен, в том числе почти 71 миллиард гривен планируется привлечь из-за рубежа. На внутреннем рынке, соответственно, планируется занять 103,9 миллиарда гривен.

Будут ли осуществлены эти планы? С МВФ опять возникла пауза: представители финансового блока Кабмина и глава НБУ Валерия Гонтарева периодически озвучивают планы по поступлению траншей. Например, Гонтарева в этом году ожидает сразу четыре транша от МВФ, и ближайший – в начале февраля. По словам Данилюка, Украина находится на последних этапах переговоров с фондом, когда обсуждаются технические моменты.

И только МВФ ничего не сообщает о планах по рассмотрению украинского вопроса. В настоящее время нет информации о проведении заседания совета директоров фонда, на котором был бы осуществлен обзор выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной с вынесением решения о предоставлении соискателю нового транша.

По словам спикера МВФ Уильяма Мюррея, Украине нужно решить несколько оставшихся проблем, чтобы завершить пересмотр программы и получить транш. Спикер фонда не уточнил, о каких именно проблемах идет речь.

Тем временем, стали известны новые требования фонда: повышение пенсионного возраста, отмена упрощенной системы налогообложения и свободный рынок сельхозземель

Примечательно, что в украинской власти нет единства по толкованию обязательств страны по обновленному меморандуму, в частности, в вопросе пенсионной реформы. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, МВФ настаивает на повышении в Украине пенсионного возраста, заявил министр социальной политики Андрей Рева. Однако, министр финансов Украины опроверг это заявление.

"У нас нет требований в меморандуме о повышении пенсионного возраста", — сказал Данилюк. Более того, министр рассказал, что на данный момент Украина ведет переговоры с МВФ и Всемирным банком по "модели пенсионной реформы, которая не будет предусматривать повышения пенсионного возраста".

Последнее утверждение вообще выпадает из логики событий и общей политики фонда. Страны, которые обращались за помощью к МВФ, были вынуждены повышать пенсионный возраст. Вряд ли для Украины в этом вопросе будет сделано исключение, и в этом — ответ на вопрос, что надо сделать, чтобы получить новый транш.

Повод для огромного сожаления

Политика линейного наращивания внешнего долга со стороны Минфина достойна сожаления. В программе сотрудничества с МВФ Украина вынуждена выполнять рекомендации фонда, которые идут на пользу экономике.

Если власть пойдет по пути привлечения займов на рынке капитала, о сотрудничестве с МВФ можно забыть, считает Олег Устенко.

"Как только Минфин протестирует рынок, закончится активная фаза сотрудничества с МВФ. Это крайне нежелательно… Это означает, что есть проблемы в плане сотрудничества с Международным валютным фондом и прежде всего в том, что касается взятых на себя обязательств по проведению структурных реформ, в том числе и по снижению дефицита Пенсионного фонда. Для меня это сигнал того, что (во власти — Авт.) согласны вешать на страну дополнительные долги. Просто увеличивать долговую нагрузку, но при этом не особо двигаться по пути реформ", — заявил Устенко.

В 2017 году Украине предстоит выплатить первые платежи перед МВФ по траншам, полученным в 20014 году. Помимо этого, предстоят платежи по выплате процентов по обязательствам, реструктуризированным в 2015 году. В сумме речь идет о погашении порядка 3 миллиардов долларов государственного долга.

Отсюда — потребность в привлечении дополнительных объемов валюты. Если бы в Украине ситуация была стабильной, а российские рынки — доступными, проблем с валютными поступлениями не было бы. Однако, соседняя страна, колоссальный рынок сбыта для украинских производителей, названа "агрессором", а политическая обстановка накалена до передела, и периодически грозит свалиться в кризис с непредсказуемыми последствиями. Общая нестабильная ситуация — самое выгодное время для бесконтрольного одалживания средств и такого же бесконтрольного их расходования. Ведь отдавать будут точно не действующая власть, а кто-то другой: население при всех миграционных настроениях не может уехать все вместе. Кто останется — тому и платить.