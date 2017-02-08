Ликвидация налоговой: что происходит на самом деле

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Налоговую милицию могут вернуть. Министр финансов Александр Данилюк написал в Facebook о том, что налоговый комитет Верховной Рады во время подготовки ко второму чтению законопроекта "О налогообложении наследства" включил в него поправку, которая восстановит налоговую милицию.

Де-юре налоговою милицию ликвидировали в конце 2016 года, когда приняли ряд изменений в Налоговый кодекс. Вместо налоговой милиции должна была заработать финансовая полиция, но закон о новом органе до сих пор не приняли.

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Как бы там ни было, но депутаты налогового комитета собираются вынести на рассмотрение Верховной Рады эти изменения в законодательство, направленные на восстановление налоговой милиции.

Александр Данилюк призвал парламентариев не поддерживать указанные поправки к законодательству и не восстанавливать налоговую милицию.

Что же происходит вокруг налоговой милиции, есть ли смысл создавать вместо этого органа финансовую полицию, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала директор и старший партнер юридической компании "Доверитель" Виктория Минаева.

Можете объяснить, что происходит вокруг налоговой милиции? Несмотря на то, что ее де-юре лишили полномочий, она все равно продолжает работать?

– Действительно, законом об улучшении инвестиционного климата Украины было внесено значительное количество правок, касаемых Налогового кодекса, в частности, и тех, которые относятся к налоговой милиции. Но закон вступил в силу с 1 января 2017 года, за исключением тех положений, которые относятся к налоговой милиции. Что нас интересует больше всего?

Нас интересует раздел 18 со значком 2 Налогового кодекса, который определяет полностью полномочия налоговой милиции. На сегодняшний день в соответствии с этим законом налоговая милиция не ликвидирована, правопреемник ее не определен, соответственно, уголовное производство и дела на данный момент никому не переданы.

То есть налоговая милиция продолжает заниматься своей деятельностью?

– На данный момент она действует, и мы не можем говорить о том, что она де-юре или де-факто, соответственно, без полномочий. Более того, в самом законе об улучшении климата Украины указано, что она будет ликвидирована и, в частности, исключен раздел 18 со значком 2, о котором я сказала, со дня вступления нового закона, которым и должны быть определены полномочия нового органа в сфере защиты финансовых интересов государства.

Проще говоря, это создание нового органа, о котором сегодня идет речь также в прессе – это финансовая полиция или, возможно, служба финансовых расследований.

Создание финансовой полиции – это идея Минфина?

– По сути да. На самом деле, если исключительно мы исходим из того, что пишется в прессе, то финансовая полиция – это, скорее, позиция Минфина.

На самом деле сам закон об улучшении инвестиционного климата не говорит точного названия, как должен называться новый орган. Единственное, на чем хотелось бы акцентировать, что на данный момент еще в марте 2016 года зарегистрирован закон о финансовой полиции, и как раз в самом законопроекте указывается, что должна быть ликвидация налоговой милиции и создание финансовой полиции.

То есть вывод такой, что на данный момент налоговая милиция никем не ликвидирована и продолжает свою работу до момента принятия нового закона.

Имеет ли значение, как этот орган будет называться? Урегулированы ли принципы работы этого органа или просто поменяют его название, а на самом деле, по словам Данилюка, как "кошмарили" бизнес, так и будут "кошмарить"?

– Вывод такой, что на сегодня есть налоговая милиция. Она дальше так и работает, как вы говорите, "кошмарит" бизнес. Дальше требуется все-таки принятие нового закона.

Судя по всему, хотят сделать, чтобы был не силовой подход к работе с налогоплательщиками, а более аналитический. Следовательно, это должен быть более новый орган, новая форма организации. Это первый вывод. Второй – уже менять название или не менять, в этом случае это не имеет значения, главное, чтобы это были функции, которые будут доступны бизнесу, и функции, с которыми налогоплательщики смогут работать в перспективе.

То, что на сегодняшний день самый главный комментарий хотелось бы произнести касательно налогообложения наследства и проекта закона, который вчера как раз активно обсуждался в прессе, в том числе, и господином министром, то сам проект зарегистрирован у нас еще в 2014 году.

Вчера на сайте ВР появилась сравнительная таблица по второму чтению, которая как раз и вызвала огромный резонанс. В чем была суть дела? В том, что уже есть принятый в первом чтении законопроект, и на данный момент хотели внести правки в закон относительно улучшения инвестиционного климата в Украине, новые правки, то есть не в законопроект, который был уже был принят в 2014, а это предлагалась новая редакция во втором чтении, но, к сожалению, это невозможно. Правки можно вносить только в тот законопроект, который был принят в первом чтении, а не во втором.

На данный момент есть нарушение статьи 116 Регламента ВР, согласно которой предложения и правки к законопроекту, который готовится ко второму чтению, могут вносится лишь к тому тексту законопроекта, который принят ВР за основу.

А второе, к сожалению, часть первая статьи 58 Конституции Украины говорит, что законы и другие нормативные акты не имеют обратного действия во времени. Вывод – мы руководствуемся законом об улучшении инвестиционного климата и все ожидаем нового закона.

Данилюк раскритиковал планы парламента по восстановлению законности налоговой милиции, а вот Южанина говорит: "Негативная реакция на такое решение может возникнуть у тех, кто пытается решить личные проблемы в отношениях с фискальной службой за счет нивелирования работы налоговой милиции". С чем это связано? Южанина намекает на конфликт Данилюка и Насирова?

– Не до конца, скорее, понимает общество суть того, что произошло в начале года, а в начале года произошло то, что, по сути, закон был принят и вступил в действие с 1 января, за исключением определенных функций одного из органов, это налоговой милиции.

То есть, скорее всего, большинство общества приняло это таким образом, что на данный момент налоговая милиция является вне закона или, допустим, де-факто она существует, де-юре у нее нет полномочий. Но на самом деле это не так.

Речь идет о том, что сейчас хотят создать новый орган. И, возможно, один профильный комитет хочет его создать под новым названием – финансовая полиция, а второй – все-таки хочет, чтобы это, скорее, были полномочия нового полностью органа. То есть, в этом идет исключительно конфликт интересов: либо переименовать, либо дать ему новые функции и полномочия. Но на данный момент Налоговый кодекс Украины не изменен, в нет правок и правки будут только после нового закона.

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