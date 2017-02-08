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    Фотоленты

    Замерзающее море Одессы: одинокие чайки и глыбы льда

    (обновлено: )10420
    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    Думская.net
    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    Думская.net
    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    Думская.net
    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    Думская.net
    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    УНИАН
    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    УНИАН
    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    УНИАН
    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    УНИАН
    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    УНИАН

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    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда

    Февральские морозы, настигшие Украину, не дают одесскому морю "разморозится". На пустынных пляжах нет отдыхающих — на них вовсю хозяйничают чайки, утки и бакланы.

    Ране Гидрометцентр сообщал об усилении морозов. Так в среду в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью температура в восточных областях снизится до 26° мороза.

    Накануне глава Минэнерго Игорь Насалик заявил, что энергосистема Украины работает в штатном режиме и готова к любым морозам. По его словам, "мы технически готовы к любым аномальным температурам, у нас есть профицит мощностей, как по атомной генерации, так и по маневренной генерации тепловых электростанций".

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