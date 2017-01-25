Новые директивы о дорожном движении. Мнение эксперта

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, в котором предусмотрены изменения в сфере дорожного движения. Эти изменения соответствуют европейским Директивам и предусмотрены в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

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Нововведения предусматривают новые стандарты периодичности прохождения технического контроля транспорта, который перевозит опасные грузы; новые стандарты подготовки и проверки знаний водителей и ответственных за перевозку грузов лиц.

Изменения коснутся и простых водителей. Для них предусмотрено уменьшение срока действия водительских прав до 5-15 лет, в зависимости от категории; периодическую проверку знаний водителей и их состояния здоровья; различные возрастные ограничения допуска к управлению определенными категориями транспорта.

Помогут ли данные инициативы улучшить безопасность дорожного движения, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал автоэксперт Павел Семенченко.

Удастся ли введением обязательного регулярного медосмотра, сокращением срока действия водительских прав улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах?

— Мне кажется, что это никак не повлияет на безопасность дорожного движения, поскольку наши права как можно было приобрести, так и приобретаются, а про медицинские проверки, контроли и получение различных справок медучреждений вообще говорить нечего. На самом деле, это приведет к еще большей коррумпированности в данной отрасли, права будут точно так же проплачиваться, получать их будут регулярно.

Просто теперь эти выплаты станут регулярными?

— Совершенно верно.

А медосмотр вы считаете плохой идеей?

— Нет, это хорошая затея, но медосмотр в тех рамках, в которых он у нас проводится, это просто смешно. У нас по-прежнему ездят за рулем те же наркоманы, алкоголики. Даже с ужесточением по лишению прав за пьянку на сегодняшний день это все равно продолжается.

А что нужно делать в таком случае, чтобы искоренить коррупцию в этой сфере?

— Я считаю, что на сегодняшний день надо более качественно подходить к первоначальному получению водительского удостоверения. Во-вторых, внимательнее относиться к тем правонарушениям, которые совершаются водителями, которые уже получили водительское удостоверение. То есть вот произошло у человека ДТП — одно, второе — и каждый судья должен при вынесении админправонарушения принимать взвешенное решение, можно ли этому водителю дальше продолжать ездить по этому водительскому удостоверению, либо его все-таки отправлять на пересдачу. В данном варианте, я думаю, было бы более качественно, если бы это было ограниченное количество людей, которым надо пересдавать, а не все подряд. Те же полицейские, которые останавливают автомобили, увидев, что они совершают правонарушения и задав им какие-то наводящие вопросы по правилам безопасности движения, тоже могут перенаправить этого водителя на пересдачу.

Увеличение штрафов, ограничения скоростного режима вернут безопасность на автодорогах?

— Я думаю, что нет. Давайте посмотрим на наш мост Патона, на котором уже два года не работает реверсное движение и нет разметки. Вот что на самом деле влияет на безопасность дорожного движения.

Введение чипованных водительских удостоверений — необходимая норма?

— Я не думаю, что от этого станет лучше. Просто будет дорожать само удостоверение. Если на сегодняшний день оно стоит 200 гривен, сейчас оно будет, наверное, в три-четыре раза дороже — за счет чипа.

Как новые стандарты прохождения технического контроля транспорта, который перевозит опасные грузы, обезопасят международные перевозки?

Это действительно правильная норма, надо чаще проверять и более качественно подходить к вопросу проверки этих водителей, этих автомобилей, которые перевозят опасные грузы. Но насколько это критично и актуально у нас в Украине, я не могу сказать, потому что нет такой статистики, что у нас что-то происходит в связи с непрохождением какого-либо контроля.

Ранее автоэксперт Олег Назаренко в эфире "ГС" заявил, что принятие законопроекта об урегулировании временного ввоза транспортных средств выгодно чиновникам, которые будут "крышевать" данную схему.