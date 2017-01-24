Автопошлины: украинцев хотят держать на коротком поводке - эксперт

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В Киеве проходит акция протеста Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила". Активисты частично перекрыли въезды и выезды из города, чтобы привлечь внимание к затягиванию принятия законопроекта об урегулировании временного ввоза транспортных средств личного пользования на иностранных номерах.

По данному проекту закона украинец, который ввозит автомобиль, должен будет оплатить 2,4% от полной стоимости растаможки машины. После этого человек год может легально пользоваться авто в личных целях – но не в коммерческих, поскольку это запрещено законопроектом. За такое нарушение грозит штраф в размере 34 тысяч гривен.

Подробнее данный законопроект и акцию в его поддержку в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.

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Как вы прокомментируете акцию организации "АвтоЕвроСила"?

– У меня вызывают сомнения определенные вещи. Во-первых, никто пока дороги не перекрывал, люди все-таки понимают, что есть статья №279 УК за незаконное перекрытие дорог, которая грозит тремя годами лишения свободы или двумя годами исправительных работ.

Я живу в Киевской области, сегодня я ехал на работу, никто мне дорогу не перекрывал. Какие-то депутаты не ставят на голосование какой-то закон. Так, ребята, пойдите к дому этого депутата и перекройте ему дорогу. Причем тут обычные граждане, которые едут из Борисполя?

Права любого гражданина, в том числе протестующих, заканчиваются там, где начинаются мои права. И мои права заканчиваются там, где начинаются права другого гражданина. Протестуйте где угодно: у себя на огороде, водите хороводы, перекрывайте движение. Но если вы перекрываете движение человеку, который собирается привезти ребенка в Киев, перекрываете движение "скорой", то это уже нарушение закона.

Как вы прокомментируете сам законопроект?

– Я на протяжении практически 20 лет работаю над тем, чтобы налоги в Украине на автомобили стали меньше – или вообще их отменить. Чем меньше были налоги на автомобили, тем больше граждане Украины будут их покупать. И я хочу, чтобы акциз и пошлину отменили для всех украинцев.

И у меня вызывает сомнения, когда люди хотят сохранить действующие налоги, но лоббируют схему, которая позволит некоторым избегать уплаты этих налогов. Я хочу, чтобы акциз отменили вообще, потому что автомобили – это не подакцизный товар. Я хочу, чтобы пошлину на автомобили отменили вообще, потому что мы подписали договор о свободной торговле с ЕС, и по нему нулевая пошлина должна быть без всякого переходного периода.

А сейчас это театр абсурда. Вместо того, чтобы потребовать у депутатов отмены акциза и пошлины, требуют от депутатов узаконить схему, по которой некоторые автомобили можно будет завозить без налогов. Это выгодно прежде всего чиновникам, которые будут "крышевать" данную схему, это выгодно таможенникам, которые будут решать, запускать или не запускать, это выгодно будет коммерсантам, у которых есть связи, например, поставить автомобиль на литовскую фирму на учет, вовремя встать и пройти там техосмотр, чтобы регистрацию машины вообще не аннулировали.

Украинцам хотят сделать так, чтобы они были в подвешенном состоянии, на ручном поводке, когда машина тебе не принадлежит, а принадлежит какой-то литовской фирме. Давайте отменим акциз, отменим пошлину, и украинец завезет автомобиль, будет его полновластным собственником.

Но почему-то чиновники и народные депутаты так не хотят делать, ведь тогда этот украинец ни от кого не будет зависеть и на всех будет плевать, поступать так, как велит ему его сердце и душа. Поэтому украинцев хотят на коротком поводке держать.

Этот законопроект тоже не особо стремятся поддерживать, не говоря уже о полной отмене акциза и пошлины?

– Что лучше для всех украинцев: отменить налоги или создавать такую схему? Лично висеть постоянно, зависеть от воли таможенника, каждый год вывозить эту машину, платить в чужом государстве налоги, потому что на все автомобили на иностранной регистрации надо в Литве, в Польше, в других странах платить ежегодно транспортный сбор, экологический сбор, проходить там техосмотр, платить страховку. Это в интересах государства?

Может быть, лучше отменить налоги, разрешить украинцам завезти и автомобиль, который будет в их полной собственности?

Поддерживаете ли вы полную отмену пошлины и акциза, либо нужно бороться за такой законопроект, который предусматривает постепенные налоговые взносы? На этот вопрос ответили радиослушатели Голоса Столицы.

Олександр: Я проти цього законопроекту, тому що це легалізує безліч автомобілів, які в разі ДТП буде важко ідентифікувати. Справа в тому, що потім куди звертатися громадянину за відшкодуванням, якщо це іноземне авто, воно потім зникне, його розберуть на запчастини? І проблема вся буде вирішена. Але я за те, щоб всі їздили на вітчизняних авто. В тому числі і президент, і Кабмін. Якщо вони ратують за те, щоб захистити національного виробника, тоді ввести такий законопроект, щоб всі державні службовці, включаючи Кабмін, ВР і президента, їздили виключно на вітчизняному авто. І тоді ця проблема буде вирішена автоматично. Або "Мерседеси" будуть збиратися в Україні, або всі будуть їздити на "Богданах" або "АвтоЗаз".

Вячеслав: С протестующими я не согласен. Идите, пожалуйста, под ВР, берите своего друга с собой и протестуйте там, сколько вы хотите. А за то, чтобы отменить все вот эти акцизы – я за.

Юрий: В 2014 году были акции протеста под ВР. Когда-то снимали акциз на переоборудование так называемый, потом его, с приходом Порошенко, ввели обратно, потому что свое он не отдаст. И вот эти все акции протеста ни к чему хорошему не приведут. У нас можно растаможить автомобили, которые подпадают под критерий Евро-5. А это не только двигатель и тому подобное. И как они могут легализировать автомобиль конца 90-х, который вообще проходит как Евро-3, Евро-2 по этим нормативам. Это просто замкнутый круг. А закончится это тем, что наши сотрудники полиции начнут просто отлавливать эти автомобили, загонять, штрафовать.

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