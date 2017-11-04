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    Убийство депутата от БПП в Северодонецке. Видео с места преступления

    (обновлено: )1920
    Рассматривается несколько версий гибели Сергея Самарского, в том числе в качестве главной — убийство на почве политической деятельности.
    Канал на Youtube Общественное ТВ Донбасса

    По факту гибели главы фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в Северодонецком городском совете Сергея Самарского открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

    Сергей Самарский
    sed-rada.gov.ua
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    В пятницу, 3 ноября, глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз сообщил, что Самарский, который также является советником мэра города, был убит накануне вечером.

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    Рассматривается несколько версий, в том числе в качестве главной — убийство на почве политической деятельности. Также рассматривается версия разбойного нападения и убийство, связанное с бизнес-интересами.

    По данным СМИ, тело Самарского было обнаружено после заявления в полицию его жены, которая не смогла ему дозвониться после работы. Установлено, что Самарский звонил жене, выходя из помещения городского совета в 18:00. Его труп с признаками насильственной смерти правоохранители нашли около часа ночи в районе МЖК "Мрия" в Северодонецке. 

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