АТО в Северодонецке: облавы, общий шухер, поиск и поимка террористов

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

На сайте Северодонецка появилась информация о том, что 9 августа будут проходить тактико-специальные учения по противодействию террористической и диверсионной угрозам. Информация МВД была более конкретна. Как сообщили в областной полиции, СБУ в Северодонецке будет проводить превентивные меры по противодействию террористической и диверсионной угрозам.

"Полиция обращается к жителям города не паниковать и соблюдать требования личной безопасности. Во время проведения мер не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и т. д. В случае получения информации о причастности неизвестных лиц к ДРГ (диверсионно-разведывательным группам) или террористических подразделений боевиков, немедленно сообщать в СБУ или МВД", — написала в сообщении глава пресс-службы Татьяна Погукай.

Анонсированная задолго до начала операция спецслужб по "зачистке" на руку только тем, с кем силовики намерены бороться, считают специалисты.

"Последний раз АТО проводили в Одессе в прошлом году после того, как там была целая серия взрывов волонтерских центров, находили взрывчатку на ж/д дороге. Но тогда все взрывы были без жертв и носили скорее предупредительный характер. Я не слышал, что в последние годы были какая-то серьезная террористическая угроза в Северодонецке. С чем связано это мероприятие, сложно понять.

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Возможно — работа на упреждение. Но, если эта операция преследует серьезные намерения — разоблачить потенциальных преступников, найти оружие, взрывчатку и все, что может использоваться в диверсионно-террористических актах, то она не должна анонсироваться. А когда АТО в городе Северодонецке анонсируют, то это скорее пиар-акция. И очень похоже на рейтинговую операцию для власти, чтобы показать, что у них есть сила и возможность. Если бы они действительно ставили перед собой цель борьбу с криминалитетом, то ее бы проводили без объявления. В подобных делах важен фактор внезапности", — рассказывает РИА Новости Украина экс-начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

По мнению генерала СБУ, операция закончится поле проведения нескольких образцово-показательных захватов, по городу красиво проедутся бойцы спецподразделений на БТРах, по телевизору выступят руководители областного уровня или страны, расскажут, какие они молодцы, бдят.

"Если операция заявляется разными источниками, а в ней принимают участие две структуры, то эта акция несет политический характер. Это ноу-хау анонсировать антитеррористическую и антидиверсионную операцию и всех заставить сидеть дома, не выходить на улицы. При этом, действовать надо наоборот, общаться с людьми, рассказывать, показывать как надо действовать и при каких обстоятельствах", — подчеркивает Василий Вовк.

Как отмечает эксперт, операция в Одессе дала результаты, но потому что ее не анонсировали. Хотя "зачистка" Одессы и привела к беспределу — были не законно задержаны 50 человек, которые потом были отпущены. Во многом, эта акция носила больше устрашающий характер и она помогла, страсти улеглись.

Но как АТО пройдет в Северодонецке, посмотрим.