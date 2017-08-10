На автовокзале Северодонецка эвакуируют людей

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Полиция проводит эвакуацию на автовокзале в Северодонецке Луганской области из-за сообщения о минировании, сообщила пресс-секретарь полиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

"Сегодня, в 10.28 на линию "102" поступило анонимное сообщение о минировании автовокзала в городе Северодонецке. На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции: следственно-оперативная группа, саперы и взрывотехники, сотрудники кинологической службы, экипажи групп быстрого реагирования, бойцы спецназа и тому подобное", — написала Погукай.

По ее данным, территория автовокзала оцеплена сотрудниками полиции, проводится эвакуация персонала автовокзала и граждан.

Ранее неизвестный сообщил о минировании станции метро "Театральная" в Киеве, из-за чего станцию закрыли.