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10.08.201712:29
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    На автовокзале Северодонецка эвакуируют людей

    (обновлено: )124
    Как сообщила пресс-секретарь полиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай, поступило анонимное сообщение о минировании автовокзала в городе Северодонецке.
    Патрульная полиция в Северодонецке
    МВД Украины

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Полиция проводит эвакуацию на автовокзале в Северодонецке Луганской области из-за сообщения о минировании, сообщила пресс-секретарь полиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

    "Сегодня, в 10.28 на линию "102" поступило анонимное сообщение о минировании автовокзала в городе Северодонецке. На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции: следственно-оперативная группа, саперы и взрывотехники, сотрудники кинологической службы, экипажи групп быстрого реагирования, бойцы спецназа и тому подобное", — написала Погукай.

    По ее данным, территория автовокзала оцеплена сотрудниками полиции, проводится эвакуация персонала автовокзала и граждан.

    Ранее неизвестный сообщил о минировании станции метро "Театральная" в Киеве, из-за чего станцию закрыли.

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