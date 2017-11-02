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    Что ждет украинскую ГТС после 2019 года. Мнение эксперта

    (обновлено: )5601
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что объемы транзита природного газа через территорию Украины после 2019 года останутся в пределах 9-20 млрд кубометров.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Если "Газпром" благородно себя поведет по отношению к нам всем, придется сократить значительную часть персонала "Укртрансгаза" и вывести значительные объемы транзитных трубопроводов. Они попросту будут не нужны", — заявил Марунич в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    Основной транзит природного газа в Европу РФ осуществляет через магистральные трубопроводы "Северный поток" и украинскую газотранспортную систему (ГТС). В июне 2015 года "Газпром" и ряд европейских компаний подписали меморандум о расширении мощностей "Северного потока". Начало проекта "Северного потока-2" — двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии — запланировано на апрель 2018-го, завершение — в 2019-м. Дата является неслучайной, поскольку в 2019-м истекает действующий контракт между "Газпромом" и Украиной на транзит российского газа. 

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