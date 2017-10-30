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    После покушения на Мосийчука говорить о реформе МВД не стоит - эксперт

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    По словам директора консалтинговой компании "Партия власти" Елены Дьяченко, произошедшее с нардепом Игорем Мосийчуком — главный вызов для правоохранительных органов.
    РИА Новости Украина

     По словам эксперта, если уж народный депутат не может чувствовать себя безопасно, выходя из провластного телеканала, то ни о какой реформе силовых структур уже не стоит говорить.

    "Функция обеспечения безопасности и предотвращения преступлений не то, что не работает, от нее просто отказались те, кого сегодня называют правоохранителями. К сожалению, погибли и пострадали люди. Тут можно говорить о том, что кто-то очень сильно заигрался в политику. Принцип наказания за преступления у нас не работает — за три-четыре года у нас слишком много таких "висяков". Это сигнал всей преступности — сегодня можно стрелять-убивать и при этом оставаться безнаказанными", — сказала Дьяченко в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

    Смотрите также: Бортник: взрывы возле телеканала "Эспрессо" — скорее криминал, чем политика

    Напомним, вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука — 31-летний Руслан Кушнир. Также погиб проходивший мимо Михаил Мормиль, бывший работник Юридического департамента МВД Украины.

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