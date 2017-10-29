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    Эксперт: подрыв Мосийчука - это удар по Авакову

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    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (77)

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    Взрыв в центре Киева подрывает доверие к правоохранительным органам, к эффективности реформы полиции вообще, считает политтехнолог Екатерина Одарченко.
    Следственные действия на месте взрыва
    УНИАН

    КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. В среду вечером, 25 октября, возле телеканала "Эспресо" произошел взрыв. Два человека погибли, еще трое получили ранения. Среди пострадавших депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала.

    Следственные действия на месте взрыва
    УНИАН
    А может, цель – не Мосийчук? Взрыв в Киеве, версии в соцсетях

    СБУ возбудила уголовное дело по статье "теракт", однако подозреваемых пока нет.

    Возможные причины взрыва назвала в эфире радиостанции Голос столицы политтехнолог Екатерина Одарченко.

    "А если посмотреть вообще на телеканал "Эспресо", там есть в совладельцах жена Авакова. И тут я вижу некоторый такой символизм, если он, возможно, был заложен, то Аваков должен отвечать за некоторую стабильность в государстве. И обеспечение безопасности, доверие к правоохранительным органам, которые будут дополнительно финансироваться согласно проекту бюджета. А так, как он не смог даже у телеканала, к которому он имеет непосредственное отношение, организовать эту ситуацию стабильности и безопасности, может ли вообще он организовать такую ​​ситуацию по всей стране, насколько эффективна реформа полиции, насколько идет коммуникация", — заявила Екатерина Одарченко.

    Напомним, правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых покушение на Мосийчука.

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что обвинения в адрес России в связи с покушением на Мосийчука являются очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии.

    В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о "российском следе". В Москве эти заявления называют абсурдными.

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