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    Почти как в США. Ургант пародирует Собчак

    (обновлено: )195
    Телеведущий Иван Ургант показал в своем вечернем шоу пародийный ролик на интервью Ксении Собчак журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю. Он высмеял несколько ярких моментов интервью.
    Канал Вечерний Ургант на Youtube

    "Я как журналист, вот когда я прихожу в дом журналиста, я в основном себя веду как журналист. И когда вокруг меня тоже журналисты, я чувствую общую журналистскую этику и ответственность… Но не журналистика является предметом нашей любви к профессии "журналист". Журнал — вот что интересно бы почитать", — заявил Ургант.

    Собчак раскритиковала Дудя за то, что она — первая женщина, у которой он взял интервью. "Я — первый мужчина, переодетый в женщину, которого ты пригласил на программу", — заявил Ургант.

    Телеведущий также посмеялся над тем, как Собчак обвинила Дудя в сексизме после его высказываний о том, что значительная часть населения страны не будет голосовать за кандидата-женщину.

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    Так, Ургант перечислил три свои "любимые" книги: "Три сексиста и собака", "Сексист и Маргарита" и "Как закалялся сексист".

    В конце ведущий добавил, что уже три года готовил "очень большую кулебяку", которую хочет "съесть один". Но чтобы "приготовить ее", ему "необходим противень". "Поэтому я — кандидат-противень", — подытожил он (сама Собчак называет себя кандидатом "против всех").

    На прошлой неделе ведущий опубликовал в своем шоу "Вечерний Ургант" пародию на предвыборный ролик Собчак.

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